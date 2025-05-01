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Haber Merkezi

TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, Türkiye'nin yerli ve milli savaş uçağı KAAN’a ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. KKTC'de düzenlenen ve TRT’nin iletişim paydaşı olduğu TEKNOFEST’te TRT Haber’e konuşan Demiroğlu, projede kaydedilen ilerlemeye dair çarpıcı bilgiler paylaştı.

İKİ YENİ PROTOTİP DAHA YOLDA

Demiroğlu, Türkiye’nin havacılık alanındaki prestijli projelerinden biri olan KAAN’ın iki yeni prototipinin montaj sürecinde olduğunu belirterek, şunları söyledi:

Bu yılın sonunda ilk prototipi, gelecek yılın başında ise ikinci prototipi tamamlamayı ve uçuşlara başlamayı hedefliyoruz. Toplamda üç uçak ve bir yer uçağıyla çok yoğun bir uçuş test kampanyasına girişeceğiz.

TÜRKİYE'NİN GURURU, 2028 SONUNA KADAR TSK'YA TESLİM EDİLECEK

"KAAN sadece TUSAŞ’ın değil, bütün Türkiye’nin gururu" diyen Demiroğlu, 2028 yılının sonuna kadar Türk Hava Kuvvetleri’ne teslimatların başlaması için yoğun bir şekilde çalıştıklarını vurguladı.

ANKA-3 VE HÜRJET SERİ ÜRETİME GEÇİYOR

Demiroğlu ayrıca, ANKA-3 ve HÜRJET projelerinde de seri üretim aşamasına geçildiğini açıkladı. ANKA-3 için testlerin sürdüğünü ve tüm planların gelecek yıl teslimat yapılacak şekilde hazırlandığını belirtti. HÜRJET’in ise iki prototiple 200’den fazla sorti gerçekleştirdiğini, seri üretimin fiilen başladığını ve teslimatların önümüzdeki yıl sonu itibarıyla yapılacağını ifade etti.

Bu gelişmeler, Türkiye’nin savunma sanayisinde dışa bağımlılığı azaltma ve yüksek teknolojili ürünlerde öncü bir aktör olma hedefinin somut adımlarla ilerlediğini bir kez daha gösteriyor.

KAAN'IN VADETTİKLERİ VE ÖZELLİKLERİ

Türkiye'nin havacılık vizyonunun simge projelerinden biri olan KAAN, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ile Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) iş birliğiyle geliştiriliyor. Bu yerli savaş uçağı projesi, sadece Türkiye’nin savunma kabiliyetlerini güçlendirmekle kalmıyor, aynı zamanda ülkenin küresel ölçekteki stratejik pozisyonunu da pekiştirmeyi hedefliyor.

KAAN, Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterindeki yaşlanan F-16 filosunun yerini almak üzere tasarlandı. 2030’lu yıllardan itibaren kademeli olarak devreye alınması planlanan bu yeni nesil savaş uçağı, Türkiye'nin savunma teknolojilerinde bağımsızlık ve ileri seviye modernizasyon hedefinin somut bir göstergesi olarak öne çıkıyor.

Süpersonik hızda uçabilen KAAN, havadan havaya muharebede yüksek hassasiyetli vuruş kabiliyeti sunacak gelişmiş silah sistemleriyle donatılacak. Dahili silah yuvalarının yanı sıra dış yükleme istasyonlarına da sahip olacak uçak, yapay zeka ve nöral ağ destekli yazılımları sayesinde muharebe sahasında çeviklik ve üstünlük sağlayacak.

KAAN’ın seri üretimi önümüzdeki on yıla yayılarak kademeli şekilde ilerleyecek. Türk Hava Kuvvetleri bünyesinde görev almaya başlamasıyla birlikte, bölgesel hava üstünlüğünün yeni taşıyıcısı olması beklenen KAAN’ın, ilerleyen yıllarda envanterdeki savaş uçağı filosunun bel kemiğini oluşturması öngörülüyor.

Tam üretim sürecinin 2040 yılında tamamlanması hedeflenen proje ile Türkiye, 300 uçaktan oluşan güçlü ve modern bir filoya sahip olarak gökyüzündeki etkinliğini en üst seviyeye taşımaya hazırlanıyor.

Kaan Savaş Uçağının Teknik Özellikleri:

Mürettebat: 1 pilot

Uzunluk: 22.9 m

Yükseklik: 5.5 m

Kanat açıklığı: 14.2 m

Boş ağırlık: 11,000 kg

Maksimum kalkış ağırlığı: 25,000 kg

Motor: 2 adet turbofan motor

Maksimum hız: Mach 2+

Menzil: 1,600 km (dahili yakıt ile), 4,000 km (harici yakıt tanklarıyla)

Silah Sistemleri: Dahili silah yuvaları (havadan havaya ve hava yüzey füzeleri), dış yükleme istasyonları (bombalar, füzeler)

Aviyonik Sistemler: Aktif elektronik tarama radarı, elektro-optik ve kızılötesi sensörler, yapay zeka destekli sistemler