Kongo, Apple'ı savaş suçlarını gizlemekle ve 'kanlı maden' kullanmakla suçluyor

Haber Merkezi

Demokratik Kongo Cumhuriyeti (DRC), Apple'ın tedarik zincirinde savaş bölgelerinden çıkarılan mineralleri kullandığı gerekçesiyle şirkete dava açtı.

DRC, Apple'ın Fransa ve Belçika'daki yan kuruluşlarının savaş suçlarını örtbas etmekle suçluyor.

"KANLI MİNERALLER" İDDİASI

DRC, Apple'ın elektronik cihazlarında kullanılan kalay, tantal ve tungsten gibi minerallerin savaş bölgelerinden çıkarıldığını ve bu minerallerin satışının silahlı grupları finanse ettiğini iddia ediyor.

Apple, tedarik zincirindeki minerallerin etik standartlara uygun olduğunu ve insan hakları ihlallerine karışmadığını savunuyor.

Ancak, DRC hükümeti Apple'ın iddialarını reddediyor ve şirketin savaş suçlarına ortak olduğunu ileri sürüyor.

ALDATICI TİCARİ UYGULAMALAR

DRC, Apple'ın Fransız ve Belçika yan kuruluşlarını savaş suçlarını örtbas etmekle ve tüketicileri yanıltmakla suçluyor.

DRC'nin avukatları, Apple'ın tedarik zinciri hakkında yanıltıcı bilgiler verdiğini ve tüketicileri etik standartlara uygunluk konusunda yanılttığını iddia ediyor.

DRC, Apple'ın tedarik zincirini denetlemek için kullandığı ITSCI programının etkisiz olduğunu savunuyor. DRC, ITSCI'nin bağımsız olmadığını ve madencilik sektöründeki suistimalleri önleyemediğini belirtiyor.

Bu davanın sonucu, teknoloji şirketlerinin tedarik zincirlerindeki insan hakları ihlallerinden sorumlu tutulup tutulamayacağı konusunda önemli bir emsal oluşturabilir.