Konsollardan alınan gümrük vergisi azalınca, Xbox Series X/S fiyatları düştü

Daha önce yüzde 50 oranında uygulanan ilave gümrük vergisi, yeni yılda yüzde 20 olarak açıklanmıştı. Bunun sonucunda Xbox Series X ve S konsollarının fiyatlarında düşüş gözlendi.

Bildiğiniz gibi ülkemizde satışa çıkan PlayStation 5 ve Xbox Series X gibi oyun konsolları oldukça yüksek fiyat etiketine sahip. Bunun en büyük nedenlerinden biri de uygulanan yüzde 50 ek gümrük vergisi.

Bazı sanayi ürünleri ile oyun konsolu, karnaval eşyası, golf sopası gibi eşyaların ithalatında konulan yüzde 50'lik ek gümrük vergisi, 2021’de yüzde 20 oranında uygulanacak. Bu nedenle PlayStation 5 ve Xbox Series X gibi yeni nesil konsollarda fiyatların düşmesi bekleniyordu.

XBOX SERIES X VE S KONSOLLARININ FİYATI DÜŞTÜ

Vergi düşüşü ile birlikte, Xbox Series X ve Series S konsollarının Türkiye fiyatında düşüş gözlemlendi. Türkiye'de resmi olarak 8 bin 299 TL'ye satılan Xbox Series X, vergi indirimi sonrasında 7 bin 699 TL'den başlayan fiyatlarla satılıyor.

Xbox Series S'in fiyatı ise 5 bin 399 TL'den 4 bin 899 TL'ye düşmüş durumda.

PLAYSTATION 5 FİYATI DÜŞECEK Mİ

Benzer bir indirimin PlayStation 5 için de uygulanacağı söyleniyor. Ancak Sony, su anda fiyatlandırmadan daha çok yaşanan stok problemleriyle ilgileniyor. Bu nedenle stoklara geldiği anda tükenen PS5 için bir fiyat indirimi olur mu, bunu zamanla hep birlikte göreceğiz.