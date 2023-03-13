Korkutan araştırma: Hiçbir yerde temiz hava kalmadı Yapılan yeni araştırmaya göre, küresel nüfusunun nerdeyse tamamı kirli bir havada yaşıyor.

Hava kirliliği, dünyanın en büyük çevre sağlığı tehdidi olarak kabul ediliyor ve etkileri her geçen gün büyüyor.

Yapılan son ölçümlerde, atmosferdeki karbondioksit seviyesinin milyonda 420 ppm seviyesine çıktığı ve daha önce kaydedilen 415 ppm oranını aştığı belirlenmişti.

Ölçülen karbondioksit miktarı, insanlığın ortaya çıkışından beri kaydedilen en yüksek seviyeye ulaştı.

Temiz hava kalmadı

Lancet Planetary Health dergisinde yayınlanan yakın tarihli bir araştırmaya göre, dünya nüfusunun sadece yüzde 0,001'i Dünya Sağlık Örgütü tarafından tavsiye edilen güvenlik düzeylerinin altındaki (PM2,5) seviyelerine maruz kalıyor.

Yapılan araştırmaya göre, küresel nüfusunun nerdeyse tamamı kirli bir havada yaşıyor.

Havası temiz olan ya da kirlenen ülkeler

Araştırmacılar, 1999-2019 yılları arasındaki verileri kullandı. Avrupa ve Kuzey Amerika'daki günlük seviyelerin azaldığını tespit edilirken; Güney Asya, Avustralya, Yeni Zelanda, Orta Amerika ve Karayipler'de kirlilik seviyeleri yükseldi.