Korkutan rapor: 24 milyon cihazdan banka bilgileri sızdırıldı

Haber Merkezi

Siber güvenlik dünyasında endişe verici bir tablo ortaya çıktı. Kaspersky'nin son raporuna göre, 2023 ve 2024 yılları arasında 26 milyon cihaz, "infostealer" olarak adlandırılan kötü amaçlı yazılımlarla enfekte oldu.

Bu yazılımlar, banka kartı numaraları, şifreler ve diğer hassas verileri ele geçirerek milyonlarca kullanıcının mağdur olmasına neden oldu.

DARK WEB'DE 2,3 MİLYON BANKA KARTI BİLGİSİ SIZDIRILDI

Kaspersky'nin tahminlerine göre, 2023-2024 yılları arasında Dark web'de 2,3 milyon banka kartı bilgisi sızdırıldı.

Şirket, her 14 infostealer enfeksiyonunun saldırganın çalınan banka kartı verilerini ele geçirmesiyle sonuçlandığını belirtiyor.

Küresel olarak verilen banka kartlarının sadece yüzde 1'i karanlık web'e sızdırılmış olsa da tespit edilen kart numaralarının yüzde 95'inin "teknik olarak geçerli" olduğu ifade ediliyor.

KİMLİK BİLGİLERİ VE ŞİFRELER DE TEHLİKEDE

Kötü amaçlı yazılımlar sadece banka kartı bilgilerini değil, aynı zamanda kullanıcıların kimlik bilgilerini ve şifrelerini de çalıyor.

Bu veriler, çerezlerle birlikte Dark web'de dağıtılıyor. Mağdurlar, telefonlarına, tabletlerine veya bilgisayarlarına bulaşan kötü amaçlı yazılımları fark etmeden büyük bir tehlikeyle karşı karşıya kalıyor.

KÖTÜ AMAÇLI YAZILIMLAR NASIL YAYILIYOR

Bilgi hırsızı kötü amaçlı yazılımlar genellikle meşru bir yazılım gibi gizleniyor. Kaspersky'nin raporunda, oyun hileleri buna örnek olarak gösteriliyor.

Mağdurlar, kötü amaçlı yazılımı indirdikten sonra, bu yazılım diğer cihazlara kimlik avı bağlantıları, kötü amaçlı e-posta ekleri ve virüslü web siteleri aracılığıyla yayılıyor.

KENDİMİZİ NASIL KORUYABİLİRİZ

Kaspersky, bilgi hırsızı mağduru olmanız durumunda banka hesaplarınızı ve bildirimlerinizi izlemenizi, banka kartınızı yeniden düzenlemenizi, şifrelerinizi değiştirmenizi ve iki faktörlü kimlik doğrulamasını etkinleştirmenizi öneriyor.

Ayrıca, kimlik avı saldırılarına, sahte mesajlara ve telefon aramalarına karşı dikkatli olmanız, cihazlarınızda güvenlik taramaları yapmanız ve tespit edilen kötü amaçlı yazılımları kaldırmanız gerekiyor.