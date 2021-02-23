Koronavirüs antikorları, hamilelik sırasında bebeğe geçiyor

ABD'de yürütülen araştırma, hamile kadınlarla ilgili dikkat çeken veriler ortaya koydu.

Koronavirüse yakalanmış hamile kadınların ürettiği antikorun, plasenta yoluyla bebeğe geçebileceği tespit edildi.

Science Daily sitesinin haberine göre, Weill Cornell Tıp Bilimleri Enstitüsü'nden bilim insanlarının yaptığı araştırmada, New York’ta koronavirüs hastalarının yoğun olarak görüldüğü hastanelerin birinde doğum yapan 88 kadına ait kan örnekleri incelendi.

GÖBEK KORDONUNDA ANTİKOR TESPİT EDİLDİ

Araştırmada, doğan bebeklerin yüzde 78’inin göbek kordonundan alınan kan örneklerinde antikor tespit edildi.

Çalışmaya katılan kadınlarda, daha önce koronavirüs ile enfekte olduklarını gösteren antikorlara rastlandığı ve bunların yüzde 58’inin asemptomatik olduğu bildirildi.

'AŞILANAN KADIN GRUBU AYNI KORUMAYA SAHİP OLACAK MI' SORUSU

Çalışmanın yazarlarından Yawei Jenny Yang, "Artık hamile kadınların koronavirüse karşı geliştirdikleri antikorların bebeklerine geçtiğinin gösterildiğini söyleyebiliriz." dedi.

Bir diğer yazar Laura Riley, "Bir milyon dolarlık soru şudur: Şu anda aşılanan kadın grubu aynı koruma türüne sahip olacak mı? Bunu henüz bilmiyoruz. Bu cevapları almak gerçekten önemli olacak." diye konuştu.

ANTİKOR, ANNEDEN PLASENTA YOLUYLA TRANSFER EDİLDİ

Uzmanlar, koronavirüs testi sonucunda bebeklerde aktif virüsün bulunmadığına, antikorun anneden plasenta yoluyla transfer edildiğine işaret etti.

Çalışmada, koronavirüs ile semptomatik enfeksiyonu olan annelerin, asemptomatik olanlara göre daha yüksek antikor seviyelerine sahip olduğu kaydedildi.

Araştırmanın detayları, "Amerikan Kadın Hastalıkları ve Doğum (American Journal of Obstetrics and Gynecology) dergisinde yayınlandı.