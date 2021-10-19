Koronavirüs döneminde ABD'li milyarderler 2,1 trilyon dolar kazandı

Salgın döneminde Amerikalı milyarderlerin toplam serveti, 2,1 trilyon dolar artış gösterdi.

Çin'de ortaya çıkan ve ardından tüm dünyaya yayılan koronavirüs nedeniyle neredeyse bütün ülkeler, ekonomi ve sağlık alanında sıkıntılar yaşamaya başladı.

Ancak ABD'li milyarderler, salgın sürecinde rekor kazançlar elde ederek servetlerine servet kattı.

MİLYARDERLERİN GELİRİ YÜZDE 70 ARTTI

Politika Çalışmaları Enstitüsü (IPS) ve Americans for Tax Fairness tarafından hazırlanan yakın tarihli bir rapora göre, koronavirüs salgını sırasında 89 milyon Amerikalı işinden olurken, ABD'deki milyarderlerin net geliri yüzde 70 artış gösterdi.

Kurumlar, 18 Mart 2020 ile 15 Ekim 2021 arasındaki milyarder verilerini inceledi ve bu dönemde ABD'li milyarder sayısının 614'ten 745'e yükseldiğini tespit etti.

2,1 TRİLYON DOLARLIK GELİR

Korona döneminde ABD'li milyarderler tam 2,1 trilyon dolar gelir elde etti. Bu kazancın, Başkan Joe Biden'ın 3,5 trilyon dolar harcaması beklenen Build Back Better planının bütçelenen maliyetinin yüzde 60'ı olduğu belirtildi.

Biden, bu tutarı 10 yıllık bir süre içinde harcamayı planlarken, milyarderler bu parayı sadece 19 ayda elde etti.

TEKNOLOJİ MİLYARDERLERİ SERVETLERİNE SERVET KATTI

Kazananlar arasında, Microsoft'taki varlıkları nedeniyle bu dönemde sırasıyla 34.4 ve 44.2 milyar dolar kazanan Bill Gates ve Steve Ballmer var.

ATF'nin herkese açık olarak paylaşılan verilerde bildirdiğine göre, Oracle kurucu ortağı ve baş teknoloji sorumlusu Larry Ellison'ın serveti, bu dönemde iki katından fazla artarak 124,5 milyar dolara ulaştı.

Google'ın kurucuları Larry Page ve Sergey Brin'in servetleri de bu dönemde 15 milyar dolar artış gösterdi.

Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg, geçtiğimiz günlerde yaşanan kesintinin ardından 6 milyar dolar kaybetse de korona döneminde servetini yüzde 114,9 artırmayı başardı.

ZİRVEDE ELON MUSK VAR

Amazon'un kurucusu Jeff Bezos, net değerde neredeyse 80 milyar dolarlık bir artışla yıl boyunca en çok kazananlardan biri oldu. Ancak dönemin en çok kazananı, servetini tam yüzde 751 artıran Elon Musk oldu.

Şu anki serveti 200 milyar doları aşan Elon Musk, dünyanın en zengin insanı konumunda.

KORONA DÖNEMİNDE EN ÇOK KAZANAN 10 İSİM