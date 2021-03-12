Koronavirüs nedeniyle Mobil Dünya Kongresi bu yıl da iptal edilebilir

Koronavirüs nedeniyle Mobil Dünya Kongresi bu yıl da iptal edilebilir

Koronavirüs nedeniyle 2020'de yapılmayan ve bu yıl da haziran sonuna ertelenen Mobil Dünya Kongresi'ne katılmayacağını açıklayan şirketlerin sayısı artıyor.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs salgını nedeniyle, geçtiğimiz yıl 24-27 Şubat'ta Barselona'da düzenlenmesi planlanan Mobil Dünya Kongresi (MWC 2020) iptal edilmişti.

Etkinliğin organizatör şirketi Dünya GSM Birliği (GSMA), ilk olarak kongreyi iptal etmeyeceklerini duyursa da birçok şirketin katılma kararını geri çekmesi, GSMA'nın da geri adım atmasına neden olmuştu.

BU YIL DA İPTAL EDİLEBİLİR

İspanya'nın Barselona kentinde 28 Haziran -1 Temmuz'da yapılacak Mobil Dünya Kongresi'ne Facebook'un ardından Nokia, Sony ve Ericsson firmaları da stant açarak katılmayacaklarını duyurdu.

Teknoloji firmaları, dünyanın en önemli fuarlarından biri olan MWC 2021'e katılmama gerekçelerinin koronavirüs salgını olduğunu belirtti.

Mobil teknoloji firmalarının yeni ürünlerini tanıttığı, 200 kadar ülkeden 100 binden fazla sektör temsilcisinin katıldığı MWC, 2006 yılından bu yana Barselona'da düzenleniyor.

MWC, yaklaşık 13 bin kişiye sağladığı istihdam ve bıraktığı 450 milyon euroluk gelirden dolayı Barselona kenti için büyük önem taşıyor.

Ancak geçtiğimiz yıl birçok firmanın katılmama kararı alması sonucu iptal edilen kongre, bu yıl da benzer kararların gelmesi sonucu yine iptal edilebilir.