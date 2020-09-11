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    Koronaya bağışıklığın, bir ay sonra hızlıca düştüğü ortaya çıktı

    Araştırmayı yapan Çinli bilim insanları, bu bilginin aşı geliştirmeye yardımcı olacağını söyledi.
    • AA
    • 11.09.2020 - 16:06
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    Koronaya bağışıklığın, bir ay sonra hızlıca düştüğü ortaya çıktı

    Koronavirüs salgınıyla ilgili Çin'in Nancing Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden uzmanlar bir araştırma yürüttü.

    "Science Focus" internet sitesinin, araştırmaya dayandırdığı haberine göre, uzmanlar, koronavirüsü hafif atlatan 19 kişi ve ağır geçiren 7 hastayı belirtilerin ilk görüldüğü tarihten itibaren 7 hafta boyunca takip etti.

    Hastaların yüzde 80,7'sinde koronavirüse karşı çeşitli düzeylerde antikor geliştiği saptandı.

    3-4 HAFTA SONRA DÜŞÜŞE GEÇİYOR

    Araştırmada koronavirüs tedavisi görüp iyileşen kişilerin ürettikleri antikorların, virüsü nötralize edici etkisinin 3 ila 4 hafta sonra hızla düşüşe geçtiği tespit edildi.

    AŞI ÇALIŞMALARINA YARDIMCI OLACAK

    Araştırmacılar bu bilginin koronavirüse karşı etkili tedavi ve aşı geliştirme çalışmalarına yardımcı olacağını ifade etti. Çalışmanın sonuçları "PLOS Pathogens" dergisinde yayınlandı.

    Daha önce İngiltere'de yapılan bir çalışma, koronavirüsü yenerek edinilen bağışıklığın birkaç ay etkili olduğunu ortaya koymuştu.

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