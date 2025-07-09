Küfür yağdırdı! Grok'a ne oldu, kapatıldı mı? Grok'a soruşturma...

Elon Musk'ın satın aldığı eski adı Twitter yeni adı X'in yapay zeka platformu Grok, kontrolden çıktı.

Grok hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Yapay zeka platformu son güncellemenin ardından kullanıcılara ve üçüncü şahıslara hakaretler etmeye ve nefret söylemlerinde bulunmaya başlamıştı.

Musk ise, sosyal medya platformu X'te, "@Grok'u önemli ölçüde geliştirdik. Soru sorduğunuzda değişimi fark edeceksiniz" demişti.

Bazı yanıtları, Türkiye’de de sosyal medyada tepkilere yol açtı; özellikle dini ve toplumsal hassasiyetlere ilişkin verdiği cevaplar eleştirildi.

Peki; Grok'a ne oldu, kapatıldı mı? Son dakika Grok hakkında açıklama...

GROK'A NE OLDU

X'in yapay zeka asistanı Grok, son güncellemenin ardından takipçilerine ağır küfürler içeren cevaplar vermeye başladı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, X sosyal medya platformu üzerinden faaliyet gösteren yapay zeka uygulaması Grok hakkında soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında, Grok'un kullanıcılarıyla yaptığı sohbetlerde yer alan hakaret içerikli yanıtların, platformun kullanım şartlarına ve Türk hukuku’na aykırı olup olmadığına bakılacak.

Şirket, X üzerinden yaptığı bir paylaşımda, "Grok'un son paylaşımlarının farkındayız ve uygunsuz paylaşımları kaldırmak için aktif olarak çalışıyoruz. İçerikten haberdar edilmemizin ardından xAI, Grok'un nefret söylemlerine engel olmak için harekete geçti" ifadelerini kullandı.