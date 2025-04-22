Kullanıcılar, iOS güncellemelerinin iPhone'ları bozduğunu düşünüyor

Haber Merkezi

Apple, kullanıcıların önemli bir güvenlik açığına karşı korunmaları için en son iOS güncellemesi olan iOS 18.4.1'i vakit kaybetmeden yüklemelerini tavsiye ediyor.

Ancak bazı kullanıcılardan gelen raporlar, bu güncellemenin potansiyel olarak ciddi sorunlara yol açabileceği endişesini doğuruyor ve yeni bir yama yayınlanana kadar beklemenin daha güvenli olup olmadığı sorusunu gündeme getiriyor.

Bir iPhone kullanıcısı, iOS 18.4.1 güncellemesini yaptıktan sonra telefonunun tamamen kullanılamaz hale geldiğini iddia etti.

Kullanıcının bildirdiğine göre, telefon IMEI numarasını bulamıyor ve bu durum, olası bir hırsızlık durumunda cihazın kilitlenmesine benzer bir sonuç doğuruyor.

BAŞARISIZ GERİ YÜKLEME GİRİŞİMLERİ

Telefonu Mac kullanarak geri yükleme çabaları, hatta Apple servis merkezindeki profesyonel müdahaleler bile başarısız oldu.

Kullanıcıya, ancak yüksek maliyetli bir anakart değişimi ile sorunun çözülebileceği bilgisi verildi, aksi takdirde telefonun kalıcı olarak kullanılamaz hale geldiği belirtildi.

Başka iPhone sahipleri de benzer sorunlar yaşadıklarını ve Apple servis merkezlerinin kendi cihazlarını da geri yükleyemediğini bildirdi.

Bu durum, sorunun kaynağı hakkında tartışmalara yol açtı; bazıları bunun baseband (modem) işlemcisiyle ilgili donanımsal bir arıza olduğunu ve yazılım güncellemesinin bunu tetiklemiş olabileceğini savunuyor.

YAZILIM GÜNCELLEMELERİ CİHAZLARI BOZABİLİR Mİ

Apple teknisyenlerinin, geçmişte yazılım güncellemelerinin cihazları bozabileceğini ve bozduğunu teyit ettiği de raporlar arasında yer alıyor.

Bir iOS güncellemesinin iPhone'daki modemi bozmuş olması ilk bakışta düşük bir ihtimal gibi görünse de geçmişte benzer vakalar yaşandı.

Örneğin, iPadOS 18 güncellemesinin M4 çipli iPad modellerini kullanılamaz hale getirdiği biliniyor.

Ayrıca, geçen yıl One UI 6 güncellemesinin dünya çapında Galaxy S22 telefonlarını, özellikle Exynos işlemcili modelleri etkilediği de hafızalarda.

IOS GÜNCELLEMESİ İÇİN BEKLEMEK MANTIKLI MI

Bu tür sorunların yaşanması ihtimali düşük olsa da, bazı uzmanlar mevcut durumda iPhone'lardaki otomatik güncellemeleri geçici olarak kapatmayı öneriyor.

Daha önceki iPadOS sorununda, problemin Apple tarafından kabul edilmesi ve bir yama üzerinde çalışılmaya başlanması zaman almıştı.