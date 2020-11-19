Laboratuvar ortamında elmas elde edildi

Normal şartlarda milyarlarca yıl süren elmasın meydana gelme süreci, bilim insanları tarafından kısaltılmış oldu.

Bilim insanları, laboratuvarda oda sıcaklığında dakikalar içinde elmas elde etti.

Ulusal Avustralya ve RMIT üniversitelerinde görevli ekibin laboratuvarda oda sıcaklığında oluşturduğu iki tür elmasla ilgili ayrıntılar Small dergisinde yayınlandı.

NİŞAN YÜZÜKLERİNDE BULUNAN CİNSTEN

İki tür elmastan ilkinin nişan yüzüklerinde bulunan cinsten, diğerinin doğada bulunan ve kristal yapıya atıfla altıgen elmas olarak adlandırılan Lonsdaleite olduğu belirtildi.

NORMALDE MİLYARLARCA YIL SÜRÜYOR

Normalde elmasın meydana gelmesinin, milyarlarca yıl, yüksek basınç ve çok yüksek sıcaklık gerektiren bir süreç olduğu ifade ediliyor.

PÜF NOKTASI BASINCI UYGULAMA BİÇİMİ

Ulusal Avustralya Üniversitesi'nden Profesör Jodie Bradby, laboratuvardaki çalışmanın püf noktasının basıncı uygulama biçimleri olduğunu belirterek, çok yüksek basıncın yanı sıra karbonun "kaykılma" olarak adlandırılan olguyu ecrübe etmesine izin verdiklerini söyledi.

Bradby, bükme gücüne benzeyen bu "kaykılmanın", karbon atomlarının bir yere hareket etmesini sağlayarak iki tür elması oluşturduğunu düşündüklerini ifade etti.