Laptop alacaklar dikkat: Fiyatlar ciddi şekilde artabilir

TrendForce tarafından yayınlanan yeni rapora göre, bilgisayar bileşenlerindeki maliyet artışı, dizüstü bilgisayar pazarına ağır bir darbe vurmaya hazırlanıyor.

RAM, SSD ve işlemci fiyatlarındaki durdurulamayan bu yükseliş, ana akım cihaz fiyatlarına doğrudan yansıyacak.

MALİYETLERDEKİ ARTIŞIN TEMEL NEDENLERİ

Masaüstü bilgisayar belleklerinde fiyatlar istikrar kazanmış gibi görünse de dizüstü bilgisayarlar için kullanılan donanımlarda tam tersi bir tablo var.

RAM ve işlemci ikilisinin toplam donanım maliyetlerindeki payının yüzde 45'ten yüzde 58 seviyelerine kadar çıkması, ortalama bir bilgisayarın fiyatını hızla yukarı çekiyor.

İNTEL ZAMLARI VE GELECEK BEKLENTİLERİ

Tüketicileri derinden etkileyecek olan bu ciddi fiyat dalgalanmasının 2026 yılının ilk çeyreği bitmeden fiyatlara yansımaya başlaması bekleniyor.

Intel'in giriş seviyesi ve eski nesil işlemcilerine yüzde 15'ten fazla zam yapması, ilerleyen dönemlerde de üreticiler ve müşteriler için fiyat artışlarının hız kesmeden devam edeceğine işaret ediyor.