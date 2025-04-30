LG kullananlara kötü haber: Güncelleme sunucuları kapatılıyor

Haber Merkezi

Bir zamanların mobil teknoloji devlerinden LG ve Nokia gibi bazı şirketler akıllı telefon pazarından çekilmişti.

Nokia markası HMD Global aracılığıyla yaşamaya devam etse de Güney Koreli LG, mobil bölümünü kapatmış ve ilgili patentlerini sektördeki diğer markalara satmıştı. Bu kararın ardından yeni bir LG akıllı telefon piyasaya sürülmedi.

GÜNCELLEME DESTEĞİ DE SONA ERDİ

LG, artık mevcut telefonları için güncelleme sunucularını da kapatacağını duyurdu.

Bu karar, hala eski LG akıllı telefonlarını kullanan kişilerin artık cihazlarını resmi yollarla güncelleyemeyeceği anlamına geliyor.

GÜNCELLEME SUNUCULARI NE ZAMAN KAPANACAK

LG'nin resmi forumlarında yayınlanan bir gönderiye göre, mobil telefon yazılım yükseltmesi (FOTA), Güncelleme Merkezi ve LG Bridge hizmeti sunucuları kapatılacak. Kapatma tarihi 30 Haziran 2025 olarak belirlendi.

Bu tarihten sonra LG telefonları için resmi güncelleme almak mümkün olmayacak. Eğer şimdiye kadar yapmadıysanız ve hala bir LG telefon kullanıyorsanız, mevcut güncellemeleri kontrol etmek ve yüklemek için son tarih 29 Haziran.