Lilium, uçan taksiler için 35 milyon dolar daha topladı

Lilium, uçan taksiler için 35 milyon dolar daha topladı

Alman şirket Lilium, elektrikli uçak taksi hizmeti tasarlamak, test etmek ve çalıştırmak için 240 milyon dolarlık bütçeye ek olarak 35 milyon daha fon aldı.

Twitter’ın kurucu ortağı Ev Williams, Tencent ve Skype’ın kurucu ortağı Niklas Zennstrom ve birkaç girişim kurumu tarafından finanse edilen Münih merkezli genç bir girişim şirketi olan Lilium, 2025 yılında New York'tan Boston'a kısa uçuşlar gerçekleştirecek elektrikli uçan hava taksisini, geçtiğimiz yıl test etmişti.

Tamamen pilotsuz olarak uçabilen hava taksisi, bir helikopter gibi dikey olarak kalkış ve iniş gerçekleştirebiliyor.

SAATTE 300 KM HIZ YAPIYOR

Toplamda 36 adet jet motora sahip uçan taksi, saatte 300 kilometrelik hıza ulaşabiliyor ve tam dolu batarya ile toplam 1 saat uçuş gerçekleştirebiliyor.

Eşsiz kanat tasarımı sayesinde uçuş esnasında maksimum gücünün sadece yüzde 10'unu kullanan hava aracı, toplamda 5 yolcu taşıma kapasitesine sahip.

35 MİLYON DOLAR DAHA TOPLADI

Lilium, uçan taksi hizmetini 2025 yılına kadar yetiştirmek ve kendi üretim tesisini kurabilmek için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Şirket, geçtiğimiz mart ayında topladığı 240 milyon dolara ek olarak 35 milyon dolar daha fon sağladı.

35 milyon dolarlık fon, geçmişte SpaceX, Tesla, Spotify ve Airbnb'yi de destekleyen 112 yıllık İskoç yatırım şirketi Baillie Gifford'a ait.

Baillie Gifford'un yatırım müdürü Michael Pye, "Lilium'un yeni bir ulaşım modu geliştirme tutkusunu desteklemekten dolayı çok mutluyuz. Bu teknoloji hala erken aşamada olsa da derin ve geniş kapsamlı faydalara sahip olabileceğine inanıyoruz. Düşük karbonlu bir gelecek oldukça önemli." dedi.



