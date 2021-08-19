Mark Zuckerberg: Aşı konusunda bizim de hatalarımız var

Mark Zuckerberg: Aşı konusunda bizim de hatalarımız var

Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg, Facebook'ta hızla yayılan aşı konusundaki yalan haberler hakkında, "Bizim de hatalarımız oluyor" dedi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınıyla mücadele tüm hızıyla devam ederken, dünyanın dört bir yanında aşılama çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Ancak, özellikle Facebook üzerinden gerçekleştirilen aşı hakkındaki yalan paylaşımlar, yetkilileri oldukça zor durumda bırakabiliyor.

CBS This Morning programına katılan Facebook kurucusu Mark Zuckerberg, son dönemlerde yalan haberleri engelleyemedikleri için yapılan eleştirilere yanıt verdi.

"18 MİLYON İÇERİK SİLDİK"

Zuckerberg, koronavirüs ile ilgili yanlış bilgi içeren 18 milyon içeriği sildiklerini açıklarken, bu içeriklerin silinene kadar kaç milyon kişi tarafından görüntülendiğini veya paylaşıldığını söylemedi.

"BİZİM DE HATALARIMIZ OLUYOR"

Zuckerberg, “Eğer platformda zararlı, yanlış bilgi varsa bunu kaldırıyoruz. Bu bizim politikamıza aykırı. Fakat her şeyi yakalayabiliyor muyuz? Elbette yaptığımız hatalar oluyor ya da geliştirmemiz gereken alanlar var. Fakat bizim sistemimizde tespit etmeyi başardığımız oran bu.” ifadelerini kullandı.

JOE BIDEN TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Aşı konusunda oldukça hassas olan ve halkı aşı olmaya davet eden ABD Başkanı Joe Biden, son zamanlarda yalan haberler nedeniyle oldukça öfkeli.

Beyaz Saray, aşılar hakkında endişe verici bir yanlış bilgi yayılmasından sorumlu oldukları ve bunu durdurmak için yeterli çabayı göstermedikleri gerekçesiyle Facebook ve YouTube'u suçlamıştı.

Biden, geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada, aşılarla ilgili yanlış bilgilerin yayılmasını yavaşlatmadıkları için Facebook ve diğer sosyal medya şirketlerini "katil" olarak nitelendirmişti.