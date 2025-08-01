Mark Zuckerberg duyurdu: Meta, süper zekaya ulaşmaya çok yakın

Meta'nın CEO'su Mark Zuckerberg, şirketin üç aylık kazanç raporu öncesinde yaptığı bir açıklamada iddialı bir hedef ortaya koydu.

Zuckerberg, şirketin insan zekasını aşan "süper zeka"ya ulaşmaya yaklaştığını belirtti.

ZUCKERBERG'İN "KİŞİSEL SÜPER ZEKA" VİZYONU

Zuckerberg, vizyonlarının sadece üretkenlik odaklı olmadığını, bunun yerine herkes tarafından erişilebilir bir "kişisel süper zeka" yaratmak olduğunu vurguladı.

Ancak bu gelişmiş teknolojinin potansiyel güvenlik risklerini de kabul ederek, bu riskleri azaltma konusunda titiz davranmaları gerektiğini de ekledi.

REKOR KÂR, DEVASA HARCAMALARI DESTEKLİYOR

Bu iddialı vizyon, Meta'nın güçlü finansal sonuçlarıyla destekleniyor.

Şirket, yapay zeka destekli reklam gelirleri sayesinde beklentileri aşarak 47,52 milyar dolar gelir ve hisse başına 7,14 dolar kazanç bildirdi.

Bu sonuçlar, Meta'nın bu yıl yapay zeka altyapısına yapmayı planladığı 72 milyar dolarlık dev harcamanın da zeminini hazırlıyor.