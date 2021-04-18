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    Mars helikopteri Ingenuity, 19 Nisan'da havalanacak

    NASA, Mars'taki helikopter Ingenuity’nin test uçuşunun 19 Nisan Pazartesi günü yapılacağını duyurdu.
    • Haber Merkezi
    • 18.04.2021 - 09:56
    • Güncelleme : 18.04.2021 - 10:21
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    Mars helikopteri Ingenuity, 19 Nisan'da havalanacak

    NASA tarafından 30 Temmuz 2020 tarihinde fırlatılan Perseverance aracı, 7 ay süren yolculuğun ardından 18 Şubat 2021'de Mars'a inmişti.

    Araç, üzerine yerleştirilmiş Ingenuity isimli mini helikopteri de geçtiğimiz günlerde yüzeye indirmişti.

    Mars'ta ilk uçuş için çalışmalarını sürdüren kurum, helikopteri Mars yüzeyine yerleştirdikten sonra 11 Nisan'da uçuş görevini gerçekleştirecekti.

    Ancak helikopterin rotor kanatlarında yapılan testlerde küçük bir aksaklık yaşanması, uçuşun ertelenmesine neden olmuştu.

    mars

    YARIN HAVALANACAK

    Ingenuity helikopterinin ilk uçuş tarihi belirlendi. NASA, ertelenen test uçuşunun 19 Nisan'da yapılacağını duyurdu.

    Helikopter, havadan Mars yüzeyini görüntüleyecek ve gelecekteki insanlı Mars keşifleri için bölgeyi haritalandıracak.

    Bu sayede Ingenuity, yüzeydeki Perseverance aracının ulaşamadığı yerleri havadan fotoğraflayacak.

    Eğer her şey yolunda giderse Ingenuity isimli helikopter, Dünya'dan farklı bir gezegende havalanan ilk helkopter olarak tarihe geçecek

    Mars helikopteri Ingenuity, 19 Nisan da havalanacak #2

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