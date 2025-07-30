Mars'ın yüzeyinin altında nasıl yaşam olabileceği ortaya çıktı

Bilim insanları, Mars gibi gezegenlerde yaşamın nerede aranması gerektiğine dair bildiklerimizi değiştirebilecek yeni bir teori ortaya attı.

NYU Abu Dabi'de yapılan bir araştırma, yaşamın sadece güneş ışığı veya volkanik ısıya değil, uzaydan gelen kozmik ışınlara da bağlı olabileceğini gösterdi.

KOZMİK IŞINLAR ENERJİ KAYNAĞI OLABİLİR

"Radyoliz" adı verilen bu sürece göre, yüksek enerjili kozmik ışınlar gezegenin yüzeyinin altına nüfuz ederek su moleküllerini parçalıyor.

Bu etkileşim, bazı bakterilerin enerji kaynağı olarak kullanabileceği elektronları serbest bırakarak soğuk ve karanlık ortamlarda yaşamı besleyebilir.

YAŞAM İÇİN EN UMUT VERİCİ YERLER

Yapılan bilgisayar simülasyonları, bu yöntemle yaşamı destekleme potansiyeli en yüksek yerin Satürn'ün uydusu Enceladus olduğunu, onu Mars ve Jüpiter'in uydusu Europa'nın takip ettiğini ortaya koydu.

Bu keşif, gelecekteki uzay görevlerinin yüzey yerine yeraltındaki hedeflere odaklanması için yeni bir yol haritası sunuyor.