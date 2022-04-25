Mars'ta 94 dakika süren deprem tespit edildi

Mars’ın depremlerle nasıl sarsıldığını ortaya koyan Insight, gezegendeki en büyük iki depremi belirledi.

NASA'nın Mars'a gönderdiği InSight uzay aracı, 2018 yılının sonlarına doğru kızıl gezegene başarılı bir şekilde inmişti.

Mars'taki sismik faaliyetleri tespit etmek için başarılı bir şekilde sismometresini yüzeye indiren ve ardından sondaj yapmak için delme çalışmalarına başlayan uzay aracı, en büyük iki depremi tespit etti.

Bu depremlerden ilki 25 Ağustos 2021’de meydana gelirken, diğeri ise 18 Eylül’de gerçekleşti.

Ağustosta meydana gelen depreminin büyüklüğünün 4.2 olduğu, eylül depreminin ise 4.1 büyüklüğünde meydana geldiği açıklandı.

94 dakika sürdü

Mars'ta tespit edilen en büyük iki deprem olma özelliğine sahip bu sarsıntılardan ilkinin birkaç saniye sürdüğü, ikinci depremin ise tam 94 dakika boyunca devam ettiği belirlendi.

Araştırmacılar, InSight’ta yer alan sismografların bugüne kadar yüzlerce Mars depremini kaydettiğini ve aracın Mars'taki yer altı faaliyetlerini anlamada önemli bir rol üstlendiğini söyledi.