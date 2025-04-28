Mars'ta bir zamanlar yağmur var mıydı: İşte yeni çalışmanın sonucu

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Bugün soğuk, kuru ve yaşama elverişsiz görünen Mars, jeolojik özelliklerine bakıldığında milyarlarca yıl önce Dünya'ya çok daha fazla benziyor olabilir.

Bilim insanları uzun süredir Mars'ın geçmişinde sıvı suyun bol miktarda bulunduğunu düşünüyordu ve yeni bir araştırma, bu suyun sadece buzullar veya yer altı suları şeklinde değil, aynı zamanda yağmur ve kar şeklinde de var olmuş olabileceğini gösteriyor.

Ancak bu durum, mevcut iklim modelleriyle bir çelişki yaratıyor; çünkü modellerin çoğu, eski Mars'ın yüzey sıcaklıklarının sıvı suyun varlığı ve dolayısıyla yağmur yağışı için genellikle çok düşük olduğunu öngörüyor. Bu suyun kaynağı hala bir sır olarak kalmaya devam ediyor.

MARS VADİLERİNİN SIRRI VE SİMÜLASYONLAR

Caltech'te doktora sonrası araştırmacı olan Amanda Steckel liderliğindeki ekip, Mars'taki vadi ağlarının farklı yüksekliklerde başlamasının sadece buzulların erimesiyle açıklanamayacağını fark etti.

Bu sorunun yanıtını bulmak için ekip, bilgisayar simülasyonları kullanarak Mars'ın yaklaşık dört milyar yıl önceki halini yeniden oluşturdu.

Başlangıçta Dünya için geliştirilen ancak daha sonra Mars için uyarlanan bu model, özellikle ekvatora yakın bölgelerdeki yüzey evrimini simüle etti.

Bu bölge, geçmişte antik göllere veya hatta bir okyanusa dökülmüş olabilecek geniş nehir kanalı ağlarıyla dikkat çekiyor.

NASA'nın Perseverance keşif aracı da şu anda, bir zamanlar büyük bir nehrin döküldüğü Jezero Krateri'ni inceliyor.

YAĞMUR SENARYOSU GERÇEĞE DAHA YAKIN

Araştırmacılara göre, sıcak ve yağmurlu modelin oluşturduğu vadi dağılımı, Mars yüzeyinde günümüzde gözlemlediğimiz, farklı yükselti ve bölgelere yayılmış vadi ağlarıyla çok daha iyi örtüşüyor.

Bu durum, yağışların (muhtemelen yağmur ve karın) bu vadilerin şekillenmesinde önemli bir rol oynadığını ve dolayısıyla eski Mars'ın sanılandan daha sıcak bir iklime sahip olabileceğini gösteriyor.