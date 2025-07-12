Mars'ta eski nehir izleri keşfedildi

Open University doktora öğrencisi Adam Losekoot ve ekibi, NASA'nın Mars Reconnaissance Orbiter (MRO) ve Mars Global Surveyor uydularının çektiği yüksek çözünürlüklü görüntülerde eski nehir yataklarının izini tespit etti.

İncelenen alanın, yaklaşık 10 milyon kilometrekarelik bir yüzeyi kapsadığı belirtildi.

ANTİK NEHİR YATAKLARINA AİT TORTUL TABAKALAR KEŞFEDİLDİ

Araştırmacılar, Mars'ın Noachis Terra (Nuh'un Toprakları) adlı bölgesinde, 'fluvial sinuöz sırtlar' olarak bilinen jeolojik yapıların izini sürdü.

Bu yapılar, zamanla sertleşen ve çevresindeki daha yumuşak zemin aşındıkça yüzeye çıkan, antik nehir yataklarına ait tortul tabakalar.

Bazı buzul nehirleri birkaç yüz metre genişliğinde ve 3-4 kilometre uzunluğundayken, daha büyük yapılar yaklaşık 1,6 km daha geniş olabiliyor.

KEŞİF 3,7 MİLYAR YIL ÖNESİNE İŞARET EDİYOR

MRO görüntülerinde, bazı nehirlerin kraterlerin içine girip buraları doldurduğu ve ardından krater duvarını aşarak akmaya devam ettiği gözlemlendi.

Keşif, Mars'ın 3,7 milyar yıl önce bugünkü kurak çehresinden çok farklı bir yüzeye sahip olduğunu gösteriyor.

O dönemde gezegenin atmosferi daha kalındı ve yüzeyinde sıvı su bulunabiliyordu.

BULGULAR, EVRİMİN DAHA İYİ ANLAŞILMASINI SAĞLIYOR

Fakat Mars'ın manyetik alanı zamanla zayıflayınca, Güneş rüzgarları atmosferi aşındırdı ve su büyük ölçüde uzaya kaçtı.

Bu yeni bulgular, Mars'ta yaşam için gerekli koşulların geçmişte daha yaygın olabileceğini gösterirken, gezegendeki suyun zaman içindeki evrimini daha iyi anlamamıza da katkı sağlıyor.