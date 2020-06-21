Mars’ta koloni kurabilmek için 110 kişiye ihtiyaç var

Mars’ta koloni kurabilmek için 110 kişiye ihtiyaç var

Bordeaux Ulusal Politeknik Enstitüsü'nden Jean-Marc Salotti, Mars'ta koloni kurabilmek için en az 110 kişinin olması gerektiğini söylüyor.

Kızıl gezegen Mars, yıllardır uzay çalışmalarının ilk hedeflerinden biri konumunda. NASA, önümüzdeki yıllarda hem Ay'a hem de Mars'a astronot göndererek, kızıl gezegeni daha yakından incelemeyi düşünüyor.

Peki Mars'a yerleşebilmek ve koloni kurabilmek için kaç kişiye ihtiyaç var? Bu soruya cevap arayan Bordeaux Ulusal Politeknik Enstitüsü'nden Jean-Marc Salotti, yeni bir makale yayınladı.

EN AZ 110 KİŞİYE İHTİYAÇ VAR

Kaleme alınan makaleye göre Mars'ta kendi kendine yetebilen bir uygarlık kurulabilmesi için en az 110 insanın Dünya'dan Mars'a gönderilmesi gerekiyor.

Araştırma, temel olarak evrenin başka bir yerinde yaşam alanı oluşturmak için gerekli insan sayısını ve ne kadar kaynağa ihtiyaç olduğunu ortaya koymayı hedefliyor.

Çeşitli matematik modellemeleri ile yapılan araştırmada, Dünya dışında bir gezegende yaşam ortamı kurmak için en az kaç kişi olduğu hesaplanıyor.

SAYI DEĞİŞEBİLİR

Yaşam alanı kurulabilmesi için az 110 insanın olması gerektiğinin ifade edildiği çalışmada, daha fazla insan üzerinden yapılacak yeni hesaplamalara göre bu sayının değişebileceği vurgulanıyor.

Salotti makalesinde bu durumu insanların başka bir gezegene yerleşmedeki başarısı ile bağlantını olduğunu ifade ediyor.

Bu başarının ise insanlar arasındaki ilişki ve yeni bir gezegende birlikte çalışarak doğru kaynakları zaman ile uyumlu kullanma ile geleceği söyleniyor.

