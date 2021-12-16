Mars'ta yüzey altında gizlenmiş su rezervi bulundu

Avrupa Uzay Ajansı (ESA), Mars'taki kanyonun Hollanda büyüklüğünde bir su kütlesini sakladığını açıkladı.

Son dönemlerde ABD ve Çin gibi ülkeler, Mars'ı daha yakından gözlemlemek için araç gönderiyor. Bu çalışmaların amacı ise çok fazla sır barındıran kızıl gezege hakkında bilinmeyenleri tespit etmek.

Güneş sisteminin kızıl gezegeni olarak adlandırılan Mars'ta halen su bulunduğu görüşü yaygın. Yaklaşık 1 milyar yıl önce sıcak ve nemli olan gezegen, bugün yaşama elverişli değil.

MARS'TA SU REZERVLERİ VAR

Avrupa Uzay Ajansı (ESA), Mars'ta yaşam ihtimalini güçlendirecek yeni bir açıklama yaptı. Kurum, Mars'taki Valles Marineris isimli kanyonun altında Hollanda büyüklüğünde bir su kütlesinin olduğunu söyledi.

Su, ESA ve Rus uzay ajansı Roscosmos'un ortak projesi olan ExoMars Trace Gas Orbiter tarafından tespit edildi.

Rusya Bilimler Akademisi Uzay Araştırmaları Enstitüsü'nden Alexey Malakhov , "Valles Marineris'in merkezi bir bölümünün suyla dolu olduğunu gördük. Bu beklediğimizden çok daha fazla su.

Bu, sabit düşük sıcaklıklar nedeniyle su buzunun kuru toprak altında kalıcı olarak kaldığı, Dünya'nın permafrost bölgelerine çok benziyor." dedi.

İLK SU BULGUSU DEĞİL

Keşif, Mars'taki ilk su işareti değil. Buzullar kutup bölgelerini kaplıyor ve önceki ESA misyonları, yüzeyinin birkaç kilometre altında potansiyel su depoları tespit etmişti.

Bununla birlikte yeni keşif, ESA'nın söylediği suyun çok daha "işlenebilir" olduğunu ortaya koyuyor