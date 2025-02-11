Mars'taki gizemli yapı bilim dünyasında tartışmalara neden oldu

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Mars'ta zaman zaman ilginç kaya oluşumlarının fotoğrafları çekiliyor ve bunlar sosyal medyada büyük ilgi görüyor.

Bu kez, Mars Küresel Araştırmacısı (MGS) Mars Yörünge Kamerası (MOC) tarafından fotoğraflanan "kare bir yapı", tartışmaların odağı oldu.

Özellikle Elon Musk'ın X platformunda "Araştırmak için Mars'a astronot göndermeliyiz." şeklinde bir paylaşım yapması, olayı daha da büyüttü.

GÖRÜNTÜNÜN KAYNAĞI VE YAPISI

Görüntü, Reddit'in "uzaylılar" alt dizininde ilgi gördükten sonra, popüler podcast yayıncısı Joe Rogan ve Elon Musk'ın paylaşımlarıyla daha da yayıldı.

Musk'ın kendi web sitesindeki topluluk notlarında belirtildiği gibi, görüntü orijinal olarak yakalandığı şekilden biraz değiştirilmiş. Ancak, yörünge aracı tarafından çekilen gerçek bir görüntüden geliyor.

Arizona Eyalet Üniversitesi'nin Mars görüntü araştırmacısına göre, tüm görüntü yaklaşık 3 kilometre (1.9 mil) çapında bir alanı gösteriyor.

İnsanlar, yapının doğal olmadığını ve Kızıl Gezegen'de gömülü eski bir uzaylı yerleşimi olabileceğini iddia ederek çeşitli spekülasyonlarda bulundu.

BİLİM İNSANLARINDAN AÇIKLAMA

Bilim insanları ise yapının doğal bir kaya oluşumu olduğunu ve yanılgıdan kaynaklandığını belirtiyor.

Doğa, Dünya'daki Devlerin Geçidi'nin altıgen sütunlarından Satürn'ün kutup altıgenine kadar birçok ilginç özellik ve yapı ortaya çıkarabiliyor. Jeolojik ve hava olayları, birçok tanıdık şekle neden olabilir.

Bu tür görüntülerde, insanların olmayan nesnelerde tanıdık desenler görme fenomeni olan pareidolia da etkili olabilir.