Mars'taki yaşam neden yok oldu: İşte bilimin cevabı

NASA'nın Mars'taki gezgini Curiosity'den gelen ve Nature dergisinde yayınlanan çığır açıcı bulgular, Kızıl Gezegen'in neden yaşanmaz bir yer olduğuna dair en önemli ipuçlarından birini sundu.

Araştırma, Mars'ın her zaman bir çöl gezegeni olmaya mahkûm olduğunu ve nehirlerin sadece aralıklı olarak aktığı kısa dönemler yaşadığını gösteriyor.

GEÇMİŞE DAİR İPUCU: KARBONAT KAYALARI

Curiosity gezgini, yaptığı incelemelerde "karbonat" bakımından zengin kayalar keşfetti. Dünya'daki kireç taşına benzeyen bu kayalar, atmosferdeki karbondioksiti emip depolayabilen mineraller içeriyor.

Bu keşif, Mars'ın geçmişinde "bazı zamanlarda ve yerlerde yaşanabilirlik anları" olduğunu kanıtlasa da gezegenin genel hikayesinin farklı olduğunu gösteriyor.

MARS'IN BAŞARISIZ İKLİM DÖNGÜSÜ

Bilim insanlarına göre asıl sorun, gezegenin iklim döngüsünde yatıyor. Dünya'da, kayalar tarafından hapsedilen karbondioksit, volkanik patlamalarla atmosfere geri salınarak sıvı suyu destekleyen dengeli bir iklim yaratır.

Ancak Mars'ın volkanik aktivitesinin Dünya'ya kıyasla çok "zayıf" olduğu belirtiliyor. Bu durum, atmosferdeki karbondioksitin sürekli olarak kayalarda hapsolmasına ve gezegenin geri dönülmez bir şekilde soğuyup kurumasına neden oldu.

GELECEK GÖREVLER CEVABI VERECEK

Yapılan modellemeler, Mars'taki kısa süreli sulak dönemlerin ardından 100 milyon yıllık kurak çöl dönemlerinin geldiğini, bunun da herhangi bir yaşam formunun hayatta kalması için çok uzun bir süre olduğunu gösteriyor.

Bilim insanları, gezegenin geçmişinde yaşam olup olmadığına dair en net kanıtın, yüzeyinden Dünya'ya getirilecek kaya örnekleri olacağını vurguluyor.

Hem ABD'nin hem de Çin'in önümüzdeki on yıl içinde planladığı bu görevler, evrendeki en büyük sorulardan birine yanıt verebilir.