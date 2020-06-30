Geçtiğimiz mayıs ayının en büyük akıllı telefon üreticileri belli oldu. Nisan ayında birinciliği Samsung'dan alan Huawei, liderliğini mayıs ayında da devam ettirdi.

Samsung, Huawei ve Apple'ın başı çektiği akıllı telefon pazarındaki rekabet, tüm hızıyla devam ediyor. Geçtiğimiz nisan ayına kadar bu yarışı rakiplerinden önde götürmeyi başaran Samsung, liderliği Huawei'ye kaptırmıştı.

Counterpoint araştırma şirketi, dünyanın en büyük akıllı telefon markalarının mayıs ayı pazar payı sonuçlarını açıkladı. Yeni gelen sonuçlara baktığımızda, Huawei'nin yine Samsung'un önünde yer aldığını görüyoruz.

LİDER: HUAWEI

Geçtiğimiz mayıs ayında yüzde 19,7'lik bir pazar payına ulaşan Çinli akıllı telefon üreticisi Huawei, Güney Koreli rakibi Samsung'u bu ay da geçmeyi başardı. Samsung ise yüzde 19,6'lık pazar payıyla Çinli şirketin hemen arkasında yer alıyor.

Rakiplerinin biraz gerisinde kalan Apple ise yüzde 13'lük pazar payıyla dünyanın en büyük üçüncü akıllı telefon üreticisi konumunda.

Öte yandan Oppo, Vivo ve Xiaomi gibi diğer Çinli üreticilerin de yüzde 8'lik pazar payıyla Apple'ın arkasında yer aldıklarını görüyoruz.

Huawei ve Samsung arasındaki kıyasıya liderlik rekabetinin haziran ayında da devam etmesi bekleniyor.