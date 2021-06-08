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- Mayıs ayının en iyi Android telefonları belli oldu
Mayıs ayının en iyi Android telefonları belli oldu
- Haber Merkezi
- 08.06.2021 - 12:38
- Güncelleme : 08.06.2021 - 12:43
Dünyanın en çok tercih edilen akıllı telefon kıyaslama platformu AnTuTu, akıllı telefonları birçok yönden test ederek her telefona belirli bir puan veriyor.
Şirket, yeni yayınladığı bir gönderide, geçtiğimiz mayıs ayının en yüksek puan alan Android akıllı telefonlarını açıkladı.
Tüm modellerin Snapdragon 888 işlemcisinden güç aldığı listeye, gelin daha yakından bakalım.
LİDER DEĞİŞTİ: XIAOMI BLACK SHARK 4 PRO
AnTuTu'nun Benchmark V9 testine göre mayıs ayının en iyi Android telefonu, diğer tüm rakiplerini geride bırakan Xiaomi Black Shark 4 Pro oldu.
830 bin 022 puan almayı başaran telefon, 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanı ile mart ayından beri zirvede olan Oppo Find X2 Pro'yu tahtından etti.
Listenin ikinci sırasında ise Nubia'nın piyasaya sürdüğü Red Magic 6 Pro yer alıyor. Girdiği testlerde 829 bin 900 puan alan telefon, 16 GB RAM ve 256 GB depolama alanı ile dikkat çekiyor.
EN İYİ 10 ANDROID TELEFON
AnTuTu'nun mayıs ayı sıralamasındaki en güçlü 10 telefon şu şekilde:
(Telefonların üzerine tıklayarak Epey.com'dan detaylı özelliklerine göz atabilirsiniz.)
- Xiaomi Black Shark 4 Pro - 830 bin 022
- Nubia Red Magic 6 Pro - 829 bin 900
- OnePlus 9 Pro - 828 bin 748
- OPPO Find X3 Pro - 824 bin 451
- Vivo X60 Pro+ - 819 bin 738
- iQOO 7 - 817 bin 867
- OnePlus 9 - 815 bin 515
- ASUS ROG Phone 5 - 812 bin 831
- Realme GT - 812 bin 697
- Xiaomi Mi 11 Ultra - 803 bin 790