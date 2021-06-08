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    Mayıs ayının en iyi Android telefonları belli oldu

    Popüler akıllı telefon karşılaştırma platformu AnTuTu, mayıs ayının en iyi Android akıllı telefonlarını açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 08.06.2021 - 12:38
    • Güncelleme : 08.06.2021 - 12:43
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    Mayıs ayının en iyi Android telefonları belli oldu

    Dünyanın en çok tercih edilen akıllı telefon kıyaslama platformu AnTuTu, akıllı telefonları birçok yönden test ederek her telefona belirli bir puan veriyor.

    Şirket, yeni yayınladığı bir gönderide, geçtiğimiz mayıs ayının en yüksek puan alan Android akıllı telefonlarını açıkladı.

    Tüm modellerin Snapdragon 888 işlemcisinden güç aldığı listeye, gelin daha yakından bakalım.

    LİDER DEĞİŞTİ: XIAOMI BLACK SHARK 4 PRO

    AnTuTu'nun Benchmark V9 testine göre mayıs ayının en iyi Android telefonu, diğer tüm rakiplerini geride bırakan Xiaomi Black Shark 4 Pro oldu.

    830 bin 022 puan almayı başaran telefon, 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanı ile mart ayından beri zirvede olan Oppo Find X2 Pro'yu tahtından etti.

    ANTUTU MAYIS

    Listenin ikinci sırasında ise Nubia'nın piyasaya sürdüğü Red Magic 6 Pro yer alıyor. Girdiği testlerde 829 bin 900 puan alan telefon, 16 GB RAM ve 256 GB depolama alanı ile dikkat çekiyor.

    EN İYİ 10 ANDROID TELEFON

    AnTuTu'nun mayıs ayı sıralamasındaki en güçlü 10 telefon şu şekilde:

    (Telefonların üzerine tıklayarak Epey.com'dan detaylı özelliklerine göz atabilirsiniz.)

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