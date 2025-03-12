Meizu, geri dönüşünün ilk yılında 30 farklı pazara ulaştı

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Şirket, bu yeniden yapılanmanın ardından hızlı bir büyüme göstererek geri dönüşünün ilk yılında 30 pazara ulaştı.

YENİ STRATEJİ VE ULUSLARARASI PAZARLAR

Dreamsmart, Meizu'yu uluslararası pazarlara taşıyarak markayı yeniden güçlü bir rakip haline getirmeyi hedefliyor. Şirket, Güneydoğu Asya, Orta ve Doğu Avrupa ile Latin Amerika'da büyümeyi planlıyor.

Meizu, uluslararası pazarlarda orta sınıf cihazlarla büyümeyi hedefliyor. Şirket, Çin'de 100 ila 700 dolar arasında akıllı telefonlar satarken, denizaşırı pazarlarda daha geniş bir ürün yelpazesi sunmayı planlıyor.

Meizu, şu anda faaliyet gösterdiği pazarlarda akıllı telefonlarını çevrimiçi olarak satıyor. Ancak şirket, fiziksel perakendecilerle iş birliği yaparak çevrimdışı varlığını da güçlendirmeyi hedefliyor.

YENİ AMİRAL GEMİSİ MEİZU 22

Meizu, önümüzdeki ay yeni amiral gemisi Meizu 22'yi piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Bu yeni model, şirketin uluslararası pazarlardaki iddiasını daha da artıracak.