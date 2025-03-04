Meizu, tanıttığı üç yeni cihazla küresel akıllı telefon pazarına geri döndü

Haber Merkezi

Meizu, teknoloji dünyasının merakla beklediği MWC 2025 etkinliğinde, uzun bir aradan sonra akıllı telefon pazarına güçlü bir dönüş yaptı.

Şirket, Android 15 işletim sistemi ve kendi geliştirdiği Flyme OS arayüzü ile çalışan üç yeni modelini tanıttı: Note 22, mblu 22 ve mblu 22 Pro.

Bu modeller, farklı kullanıcı ihtiyaçlarına ve bütçelerine hitap eden çeşitli özellikler sunuyor. Özellikle bütçe dostu akıllı telefonlar arayanlar için cazip seçenekler oluşturan Meizu, rekabetçi pazarda kendine sağlam bir yer edinmeyi amaçlıyor.

MEIZU NOTE 22: 108 MP KAMERASIYLA DİKKAT ÇEKİYOR

Meizu Note 22, giriş seviyesi bir akıllı telefon olmasına rağmen, özellikle kamera özellikleriyle dikkat çekiyor.

6,78 inç büyüklüğünde ve 1080p çözünürlüğünde LCD bir ekrana sahip olan bu model, MediaTek Helio G99 yonga setiyle güçlendirildi. Kullanıcılara 8 GB RAM + 128 GB depolama ve 8 GB RAM + 256 GB depolama seçenekleri sunuluyor.

Telefonun en dikkat çekici özelliği ise 108 MP çözünürlüğündeki ana kamerası. Selfie çekimler için ise 32 MP ön kamera bulunuyor.

40W hızlı şarj desteğine sahip 5.000mAh bataryasıyla uzun süreli kullanım imkanı sunan Note 22, NFC, IR blaster ve 4G bağlantı gibi ek özelliklere de sahip.

MBLU 22: UYGUN FİYATLI GİRİŞ SEVİYESİ SEÇENEĞİ

Mblu 22, uygun fiyatıyla dikkat çeken bir diğer model. 6,79 inç büyüklüğünde ve 720p çözünürlüğünde LCD bir ekrana sahip olan bu telefon, giriş seviyesi kullanıcılarını hedefliyor.

Adı belirtilmeyen bir Unisoc yonga setiyle çalışan mblu 22, 3 GB RAM + 64 GB depolama ve 4 GB RAM + 128 GB depolama seçenekleriyle geliyor.

Kamera özellikleri ise 13 MP arka ve 5 MP ön kamera şeklinde. Stereo hoparlörlere ve 5.000 mAh bataryaya sahip olan bu model, Android 15'in Go Edition sürümüyle çalışıyor.

MBLU 22 PRO: GELİŞTİRİLMİŞ KAMERA VE YENİLEME HIZI

Mblu 22 Pro, serinin en gelişmiş modeli olarak dikkat çekiyor. 50 MP arka ve 8 MP ön kamerasıyla Mblu 22'ye göre daha iyi bir kamera deneyimi sunuyor.

6,79 inç büyüklüğünde ve 720p çözünürlüğünde LCD ekranını koruyan bu model, yüksek yenileme hızıyla daha akıcı bir kullanım sunuyor.

MediaTek Helio G81 yonga setiyle güçlendirilmiş olan Mblu 22 Pro, 4 GB RAM + 128 GB depolama, 6 GB RAM + 256 GB depolama ve 8 GB RAM + 256 GB depolama seçenekleriyle geliyor.

18W hızlı şarj destekli 5.000mAh bataryasıyla uzun süreli kullanım imkanı sunan bu model, NFC desteğine de sahip.