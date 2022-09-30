Meta, birçok pozisyon için işe alımları durduruyor

Meta, birçok pozisyon için işe alımları durduruyor

Facebook'un ana şirketi Meta, şirketteki çoğu pozisyon için işe alımları durduracağını ve maliyetleri en aza indireceğini duyurdu.

Küresel ekonomide yaşanan sıkıntılar, dev teknoloji şirketlerini de etkiliyor. Bu nedenle birçok dev şirket, işe alımları yavaşlatma politikasını benimsiyor.

Örneğin Apple, olası bir ekonomik gerilemeyle başa çıkmak için bazı birimlerde gelecek yıl işe alım ve harcama büyümesini yavaşlatmayı planlıyor.

Ayrıca Google, Meta ve Tesla gibi ABD şirketleri de maliyetleri en aza indirmek için çalışmalar yapıyor.

Meta, birçok pozisyon için işe alımları durduruyor

WhatsApp, Instagram ve Facebook’u çatısı altında bulunduran Meta, bir süredir maliyetleri düşürmek için çalışmalar yapıyor. Şirket, son olarak işe alımları durdurmaya karar verdi.

Meta’da insan kaynakları başkanı olarak görev alan Lori Goler, cuma gününden itibaren şirketin işe alımları durduracağını ve bu yıl içinde bu karar kaldırılana kadar herhangi bir alım yapılmayacağını açıkladı.

Temmuz ayında CEO Mark Zuckerberg, gelecek yıl boyunca personel sayısındaki büyümeyi azaltmayı planladığını ve küçülme kararlarını bireysel ekip liderlerine devredeceğini açıklamıştı.