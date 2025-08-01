Meta bu yıl yapay zeka altyapısına 72 milyar dolar harcayacak

Facebook ve Instagram'ın çatı şirketi Meta, yapay zeka yarışında vites artırdı.

Şirket, ikinci çeyrek kazanç raporunda, 2025 yılında veri merkezleri ve sunucular gibi YZ altyapılarına 72 milyar dolara varan devasa bir harcama yapacağını açıkladı.

DEVASA YAPAY ZEKA "TİTAN KÜMELERİ" KURULUYOR

Bu dev yatırımın bir parçası olarak Meta, Ohio'da Prometheus ve Louisiana'da Hyperion adıyla iki büyük yapay zeka "titan kümesi" inşa etmeye başladı.

Hyperion projesinin tamamlandığında Manhattan büyüklüğünde bir alana yayılacağı belirtiliyor.

YATIRIMLARIN ÇEVRESEL ETKİSİ TARTIŞMA YARATTI

Ancak Meta'nın bu iddialı genişleme planları, çevresel etkileri nedeniyle endişelere yol açıyor.

Milyonlarca evin elektriğine eşdeğer enerji tüketen bu veri merkezlerinin, Georgia'daki bir projede şimdiden yerel halk için su sıkıntısına neden olduğu bildirildi.