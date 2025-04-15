Meta, Instagram ve WhatsApp satın alımları nedeniyle zor durumda

Haber Merkezi

Büyük teknoloji şirketlerine yönelik hukuki süreçlere bir yenisi daha ekleniyor. Meta, birkaç yıl önce gerçekleştirdiği Instagram ve WhatsApp satın alımlarıyla sosyal medya pazarında yasa dışı bir tekel kurduğu gerekçesiyle bu hafta Washington'da mahkeme karşısına çıkacak.

ABD Federal Ticaret Komisyonu (FTC) tarafından açılan bu önemli dava, Meta'nın sosyal platformlar pazarındaki hakimiyetini sürdürmek amacıyla potansiyel rakipleri satın alma stratejisine odaklanıyor.

FTC, META'NIN ÖNEMLİ VARLIKLARINI ELDEN ÇIKARMASINI İSTİYOR

FTC, davayı ilk olarak 2020 yılında açtı ve Meta'nın popüler platformları Instagram ve WhatsApp da dahil olmak üzere en önemli varlıklarından bazılarını elden çıkarmasını talep ediyor.

Komisyona göre, Meta'nın bu satın alma stratejisi, Facebook'un pazar konumunu tehdit etmeden önce ortaya çıkan rakipleri etkisiz hale getirmek amacıyla bilinçli olarak uygulandı.

META, SATIN ALIMLARIN TÜKETİCİYE FAYDA SAĞLADIĞINI SAVUNUYOR

Buna karşılık Meta, söz konusu satın alımların tüketicilere fayda sağladığını ve pazarın o zamandan bu yana TikTok, YouTube ve Apple'ın mesajlaşma araçları gibi güçlü rakiplerin ortaya çıkmasıyla birlikte geliştiğini savunuyor.

Meta'nın Baş Hukuk Müşaviri, davayı hem hatalı hem de ters etki yaratan bir dava olarak nitelendirerek, Amerikan teknoloji şirketlerine yapılan yatırımları caydırdığını iddia etti.

Ayrıca, FTC'nin Meta'yı hedef alırken, hükümetin diğer kollarının Çinlilere ait TikTok'u önceki yönetimin tasarısından "kurtarmaya" odaklandığını belirterek, hükümet politikasındaki bir çelişkiye dikkat çekti.

ZUCKERBERG İFADE VERECEK

Meta CEO'su Mark Zuckerberg'in, rekabeti engellemek amacıyla Instagram'ı satın alma konusundaki iç yazışmaları ve WhatsApp'ın gelecekteki potansiyeli hakkındaki endişeleri de dahil olmak üzere ifade vermesi bekleniyor.