Meta, yapay zekaya yüz milyarlarca dolar yatırım yapacak

Sosyal medya devi Meta, yapay zeka yarışında liderliği ele geçirmek amacıyla devasa bir yatırım hamlesi başlattı.

CEO Mark Zuckerberg, dünyanın en büyük yapay zeka süper kümelerinden bazılarını inşa etmek için yüz milyarlarca dolarlık bir bütçe ayırdıklarını açıkladı.

MANHATTAN BÜYÜKLÜĞÜNDE VERİ MERKEZLERİ KURULACAK

Planlanan projelerden biri olan "Hyperion" süper kümesinin, Manhattan yarımadasının önemli bir kısmını kaplayacak büyüklükte olacağı ve 5 gigawatta kadar işlem gücüne ulaşacağı belirtiliyor.

Meta'nın ilk süper kümesi olan "Prometheus" ise 2026'da Ohio'da devreye alınacak.

ZUCKERBERG, YAPAY ZEKA PERFORMANSINDAN MEMNUN DEĞİL

Bu devasa yatırımın arkasında, Zuckerberg’in Meta’nın yapay zeka alanındaki ilerleyişinden duyduğu memnuniyetsizlik yatıyor.

Şirketin Llama 4 dil modelinin beklenen ilgiyi görmemesinin ardından, Meta yaklaşımını kökten değiştirerek, agresif işe alımlar ve büyük yatırımlarla rekabette öne geçmeyi hedefliyor.