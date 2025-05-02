Meta'nın açık kaynaklı Llama AI modelleri 1,2 milyar indirmeye ulaştı

Haber Merkezi

Meta, Llama adını verdiği açık kaynaklı yapay zeka (AI) modelleri ailesinin önemli bir başarıya imza attığını duyurdu. Şirket, bu modellerin toplamda 1.2 milyar kez indirildiğini açıkladı.

Bu önemli dönüm noktası, Meta'nın Baş Ürün Sorumlusu Chris Cox tarafından ilk kez düzenlenen LlamaCon geliştirici konferansında paylaşıldı.

Rakam, bu yılın mart ayı ortasında bildirilen bir milyar indirme sayısına göre önemli bir artışı temsil ediyor.

META HIZLI BÜYÜYOR

Cox, Llama ekosisteminin hızla büyüdüğünü ve binlerce geliştiricinin on binlerce türev modele katkıda bulunduğunu belirtti. Bu modellerin her ay yüz binlerce kez indirildiği ifade edildi.

Ayrıca, Meta'nın Llama modelleri tarafından desteklenen yapay zeka asistanının yaklaşık bir milyar kullanıcıya ulaştığı açıklandı.

Bu durum, söz konusu yapay zeka teknolojileriyle kullanıcıların ne kadar yoğun etkileşimde bulunduğunu gösteriyor.

Meta'nın Llama ekosisteminin etkileyici büyümesine rağmen Cox, şirketin yapay zeka sektöründeki diğer büyük oyuncularla sert bir rekabetle karşı karşıya olduğunu kabul etti.

Bu itiraf, özellikle Alibaba'nın çeşitli yapay zeka testlerinde oldukça rekabetçi olan Qwen3 model ailesini yakın zamanda piyasaya sürmesinin hemen ardından geldi.