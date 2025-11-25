Meta'nın dolandırıcılık reklamlarından 16 milyar dolar kazandığı iddia edildi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

ABD Senatörleri Josh Hawley ve Richard Blumenthal, Meta'nın Facebook ve Instagram'daki dolandırıcılık içerikli reklamlardan haksız kazanç sağladığı gerekçesiyle soruşturma başlatılmasını istedi.

İddialara göre şirket, 2024 gelirinin yaklaşık yüzde 10'una denk gelen 16 milyar doları bu yasa dışı reklamlardan elde etti.

YÜKSEK RİSKLİ REKLAMLARDAN MİLYARLARCA DOLAR KAZANDI

Bir Reuters soruşturmasına dayandırılan şirket içi belgelere göre Meta, "yüksek riskli" olarak sınıflandırdığı dolandırıcılık reklamlarından sadece altı ayda 3,5 milyar dolar kazandı.

Senatörler, Federal Ticaret Komisyonu ve Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na yazdıkları mektupta şirkete yaptırım uygulanması çağrısında bulundu.

TÜKETİCİ KAYBI 50 MİLYAR DOLARI AŞTI

Milletvekilleri, Meta platformlarının ABD'deki tüm dolandırıcılıkların yaklaşık üçte birinde yer aldığını ve geçen yıl 50 milyar dolardan fazla tüketici kaybına yol açtığını öne sürüyor.

Bazı sahte reklamlarda hükümet yetkililerinin veya Başkan Donald Trump gibi siyasi liderlerin taklit edildiği belirtiliyor.

META İDDİALARI KESİN BİR DİLLE REDDETTİ

Meta sözcüsü Andy Stone ise senatörlerin iddialarını "abartılı ve yanlış" olarak nitelendirerek suçlamaları kabul etmedi.

Şirket, platformdaki kullanıcıların ve reklam verenlerin güvenliği için dolandırıcılık ve sahtekarlıkla agresif bir şekilde mücadele ettiklerini savundu.