Euro
15.4391
0.80%
Dolar
13.6106
0.60%
Altın
793.6320
0.53%
Borsa
1,992.15
0.62%
Bitcoin
568.562
-0.62%
BTXN Coin
33.12
-1.31%
2ºC
İstanbul
Bulutlu 2 C

    Microsoft, Activision Blizzard'ı 68,7 milyar dolara satın alıyor

    ABD'li teknoloji devlerinden Microsoft, Activision Blizzard'ı 68,7 milyar dolara satın alacağını duyurdu.
    • AA
    • 19.01.2022 - 10:09
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Microsoft, Activision Blizzard'ı 68,7 milyar dolara satın alıyor

    ABD'li teknoloji devi Microsoft, "Call of Duty" ve "World of Warcraft" gibi oyunların yapımcısı Activision Blizzard'ı satın alacağını resmen açıkladı.

    Microsoft'tan yapılan açıklamada, bugün 3 milyar insanın aktif olarak oyun oynadığı ve oyunun artık en hızlı büyüyen eğlence biçimi olduğu bildirildi.

    Microsoft'un oyun geliştirmede ve etkileşimli eğlence içeriğinde "lider" Activision Blizzard'ı satın almayı planladığı belirtilen açıklamada, söz konusu satın almanın Microsoft'un oyun sektöründeki büyümesini hızlandıracağı kaydedildi.

    68,7 MİLYAR DOLAR ÖDEYECEK

    Açıklamada, Microsoft'un Activision Blizzard'ı hisse başına 95 dolar karşılığında 68,7 milyar dolara satın alacağı bildirildi.

    Şirketin açıklamasında, söz konusu satın almanın Microsoft'u Tencent ve Sony'nin ardından dünyanın en büyük üçüncü oyun şirketi haline getireceği belirtildi.

    Microsoft, Activision Blizzard ı 68,7 milyar dolara satın alıyor #1


    Görüş Bildir