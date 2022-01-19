Microsoft, Activision Blizzard'ı 68,7 milyar dolara satın alıyor

ABD'li teknoloji devlerinden Microsoft, Activision Blizzard'ı 68,7 milyar dolara satın alacağını duyurdu.

ABD'li teknoloji devi Microsoft, "Call of Duty" ve "World of Warcraft" gibi oyunların yapımcısı Activision Blizzard'ı satın alacağını resmen açıkladı.

Microsoft'tan yapılan açıklamada, bugün 3 milyar insanın aktif olarak oyun oynadığı ve oyunun artık en hızlı büyüyen eğlence biçimi olduğu bildirildi.

Microsoft'un oyun geliştirmede ve etkileşimli eğlence içeriğinde "lider" Activision Blizzard'ı satın almayı planladığı belirtilen açıklamada, söz konusu satın almanın Microsoft'un oyun sektöründeki büyümesini hızlandıracağı kaydedildi.

68,7 MİLYAR DOLAR ÖDEYECEK

Açıklamada, Microsoft'un Activision Blizzard'ı hisse başına 95 dolar karşılığında 68,7 milyar dolara satın alacağı bildirildi.

Şirketin açıklamasında, söz konusu satın almanın Microsoft'u Tencent ve Sony'nin ardından dünyanın en büyük üçüncü oyun şirketi haline getireceği belirtildi.