Microsoft, agresif Windows 11 reklam kampanyası nedeniyle tepki çekiyor

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Microsoft, Windows 11 işletim sistemini tanıtan son reklam kampanyası nedeniyle kullanıcıların tepkisiyle karşı karşıya kaldı.

Windows'un resmi YouTube kanalında paylaşılan reklamda, kullanıcılara yeni işletim sistemine geçerek "riskin doğru tarafında" olmaları yönünde tavsiyede bulunulması eleştirilere neden oldu.

TEPKİ ÇEKEN REKLAM KAMPANYASI

Reklam, birçok kullanıcı tarafından eleştiri yağmuruna tutuldu. Bir YouTube kullanıcısı, "Eski işletim sisteminize verilen desteğin sona ermesini, yenisini satma aracı olarak kullanmak gerçekten çılgınlık" yorumunu yaparak Microsoft'un yaklaşımını eleştirdi.

Bazı kullanıcılar ise Microsoft'un güvenlik iddialarını sorgulayarak, Linux'un Windows 11'e daha iyi bir alternatif olabileceğini öne sürdü. Reklamın tonu, genel olarak korku ve baskı oluşturma çabası olarak algılandı.

Eleştirilerin temelinde, Windows 10'dan Windows 11'e geçişin herkes için kolay olmaması yatıyor.

Microsoft'un Windows 11 için getirdiği katı Güvenilir Platform Modülü (TPM) donanım gereksinimi, birçok kullanıcının mevcut bilgisayarlarını yükseltmesini engelliyor.

Windows 10 desteğinin Ekim 2025'te sona erecek olması nedeniyle, yükseltme yapamayan kullanıcılar için sunulan genişletilmiş destek programının bedeli ise oldukça yüksek. Üçüncü yılda cihaz başına 244 dolara varan maliyet, kullanıcılar için ek bir yük oluşturuyor.

REKLAMDAKİ INTEL VURGUSU

Microsoft'un Intel odaklı Windows 11 reklamının zamanlaması da dikkat çekiyor. Bu reklam, rakip çip üreticisi Qualcomm'un, Snapdragon X işlemcilerini tanıtmak için Intel'i hedef alan bir dizi reklam yayınlamasından sadece birkaç hafta sonra geldi.

Qualcomm, reklamlarında Intel çipli dizüstü bilgisayarların fişe takılı olmadığında performansının yüzde 55'e kadar düştüğünü iddia etmişti.

Microsoft'un reklamında özellikle Intel'i önermesi, teknoloji devleri arasındaki rekabetin bir yansıması olarak görülüyor.