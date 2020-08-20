Microsoft, Internet Explorer'a olan desteğini çekiyor

Microsoft, 25 yıllık tarayıcısı Internet Explorer’a olan desteğini gelecek yıl tamamen sonlandıracağını açıkladı.

Microsoft tarafından geliştirilen bir internet tarayıcısı olan Internet Explorer, ilk olarak 16 Ağustos 1995 yılında kullanıcıların hizmetine sunulmuştu.

Windows'a yerleşik halde gelmesinden dolayı tarayıcı pazarının büyük bir bölümünü bir zamanlar elinde bulunduran Internet Explorer, daha sonra Chrome, Firefox ve Opera gibi tarayıcıların popüler hale gelmesiyle yarışta oldukça geride kaldı.

MICROSOFT ARTIK DESTEK VERMEYECEK

12 Ocak 2016'dan bu yana sadece Internet Explorer 11 sürümüne destek veren Microsoft, 17 Ağustos 2021 tarihinden itibaren bu sürüme de destek vermeyeceklerini duyurdu.





Kararı yayınladığı bir blog yazısında duyuran Microsoft, diğer 365 uygulama ve servisinin de tarayıcıya olan desteğini gelecek yıl çekeceğini belirtirken, Chrome için Google tarafından geliştirilen Chromium açık kaynak yazılımına dayanan Microsoft Edge'in, Internet Explorer’in yerini alacağı ifade edildi.

Böylelikle milyonlarca insanın Chrome, Firefox veya Opera'yı indirmek için kullandığı Internet Explorer, tarihin tozlu raflarındaki yerini alacak.