Microsoft, Not Defteri ve Paint'e yapay zeka özellikleri ekledi

Haber Merkezi

Microsoft'un uzun süredir basit bir metin düzenleyici olarak bilinen Not Defteri uygulaması, son yapay zeka entegrasyonuyla büyük bir dönüşüm geçiriyor.

Artık Microsoft 365 veya bir Copilot Pro aboneliğiniz olduğu sürece, verdiğiniz herhangi bir istem temelinde özel içerik yazma yeteneğine sahip olacaksınız.

Microsoft'un güncellenmiş Not Defteri, oluşturulan metni takip istemleriyle ince ayarlamanıza bile olanak tanıyor.

YAPAY ZEKA MİCROSOFT UYGULAMALARINA GELİYOR

Bu güncelleme, Microsoft'un mevcut metinleri iyileştirmek için üretken yapay zekayı kullanan "Yeniden Yaz" aracını Not Defteri'ne eklemesinden birkaç ay sonra geldi.

Artık sağ tıklayıp Copilot menüsünden "Yaz" seçeneğine basarak veya Ctrl + Q kısayolunu kullanarak yepyeni metinler oluşturabilirsiniz.

Microsoft'un ilgi gösterdiği tek uygulama Not Defteri değil; güncellenen Paint uygulaması, kullanıcı istemlerine göre özel çıkartmalar yapmak için üretken yapay zekadan faydalanabiliyor.

Ayrıca, bir görüntünün belirli bölümlerini izole edebilen bir "Nesne Seçme" özelliği de eklendi. Ancak bu iki özellik, yalnızca yakın zamanda duyurulan Copilot+ PC'lerde mevcut.