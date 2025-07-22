Microsoft, Windows 11'de yavaşlığı giderecek: Yeni güncelleme yolda

Windows 11'in 2021'deki çıkışından bu yana devam eden performans şikayetleri konusunda Microsoft, somut bir adım attı.

Şirket, işletim sistemindeki yavaşlama ve takılma sorunlarını çözmek için kullanıcılardan doğrudan yardım istedi.

YENİ SİSTEMLE SORUNLAR HIZLI TESPİT EDİLECEK

Microsoft, yayınladığı en son test sürümünde yeni bir geri bildirim toplama yöntemi başlattı.

Bu sistem sayesinde, performans sorunları yaşayan kullanıcıların Geri Bildirim Merkezi üzerinden gönderdiği raporlarla birlikte performans günlükleri de otomatik olarak toplanacak ve sorunların temel nedenleri daha hızlı tespit edilecek.

WINDOWS 11 PERFORMANSINI ARTIRMA ÇABALARI SÜRÜYOR

Bu yeni adım, bu yıl içinde yayınlanması beklenen 25H2 güncellemesine yönelik iyileştirme çabalarının bir parçası.

Microsoft, daha önceki 24H2 güncellemesiyle eski donanımlarda performans artışı sağlamış ve Görev Çubuğu gibi alanlarda da hızlandırmalar yapmıştı.