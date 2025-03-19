Microsoft, yapay zekalı Paint uygulamasını ücretli yapıyor

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Microsoft, Paint'teki görüntü oluşturma ve Notepad'deki metinleri yapay zeka ile yeniden yazma gibi yeni eklenen yapay zeka özelliklerinin, ücretli bir Microsoft 365 hesabı gerektireceğini duyurdu.

Bu, şirket tarihinde bir ilk olarak, uzun süredir ücretsiz olan bu uygulamalarda bazı özelliklerin artık ücretli abonelikle sunulacağı anlamına geliyor.

Paint ve Notepad'deki yapay zeka dışı temel özellikler ise ücretsiz olarak kullanılmaya devam edecek. Abonelik gerektiren yapay zeka özellikleri, aboneliği olmayan kullanıcılar için gri renkte gösterilecek.

MİCROSOFT'UN YAPAY ZEKA STRATEJİSİ

OpenAI şirketine yaptığı milyarlarca dolarlık yatırımla yapay zeka alanında öne çıkan Microsoft, Xbox oyun bölümü ve Copilot uygulaması gibi farklı platformlarda yapay zeka özelliklerini yaygınlaştırıyor.

Ancak, Copilot'un Recall özelliği gibi bazı yapay zeka girişimleri, gizlilik ve güvenlik endişeleri nedeniyle eleştirilere yol açtı ve ertelendi.

Notepad ve Paint'teki yapay zeka özelliklerinin ücretli hale getirilmesi ise, 365 aboneliği olmayan kullanıcıların uygulamalara erişimini etkilemeyecek.

Santa Clara Üniversitesi Leavey İşletme Okulu'ndan Ram Bala, Microsoft'un bu hamlesinin, yapay zeka özelliklerine olan talebi artırmayı hedefleyen bir "freemium" stratejisi olduğunu belirtiyor.

Yapay zeka uygulamalarında kullanılan büyük dil modellerinin maliyetinin yüksek olması, bu tür özelliklerin ücretsiz sunulmasını zorlaştırıyor.

Bala, yapay zeka çağında, token kullanımının maliyet faktörü haline gelmesiyle birlikte kullanım tabanlı fiyatlandırmanın yaygınlaşacağını öngörüyor.

Ayrıca, teknoloji şirketlerinin yapay zeka tabanlı hizmetleri fiyatlandırmanın farklı yollarını arayacağını ve bu durumun Microsoft ile sınırlı kalmayacağını ifade ediyor.