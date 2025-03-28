Microsoft, yıllardır aynı olan oturum açma sayfasını yeniledi

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Microsoft, Outlook, Windows, Xbox ve Microsoft 365 gibi birçok hizmete erişen milyarlarca kullanıcı için yepyeni bir oturum açma deneyimi sunuyor.

Şirket, kullanıcı ara yüzünü modernleştirerek hem görsel hem de işlevsel açıdan iyileştirmeler yaptı.

Özellikle Fluent 2 tasarım diline geçişle birlikte, kullanıcılar daha sade ve şık bir ara yüzle karşılaşacaklar.

Yeni oturum açma ekranı, ilk olarak Xbox kullanıcıları için web ve mobil platformlarda kullanıma sunulacak.

Mart ve nisan ayları boyunca kademeli olarak diğer kullanıcılara da yayılacak. Windows uygulamaları ise bu güncellemeyi daha sonra alacak.

KURUMSAL HESAPLARDA DEĞİŞİKLİK YOK

Bu tasarım değişikliği, sadece bireysel Microsoft hesaplarını kapsıyor. Microsoft Entra iş ve okul hesaplarında herhangi bir değişiklik olmayacak. Ancak, gelecekte kurumsal hesaplar için de benzer iyileştirmeler yapılması planlanıyor.

Microsoft'un bu yeniliği, hem kullanıcı deneyimini iyileştirmeyi hem de güvenliği artırmayı amaçlıyor.