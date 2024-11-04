Microsoft'tan isim değişikliği: Copilot yerine Windows Intelligence

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Microsoft, yapay zeka asistanı ve diğer yapay zeka hizmetleri için uzun süredir kullandığı "Copilot" markasını "Windows Intelligence" olarak değiştirmeyi planlıyor.

Windows 11'deki yapay zeka destekli özelliklerin "Windows Intelligence" şemsiye adı altında toplanacağı ortaya çıktı.

APPLE'IN İZİNDEN GİDİYOR

"Intelligence" teriminin kullanılması, Apple'ın "Apple Intelligence" markasına benzerliğiyle dikkat çekiyor.

Bu durum, Microsoft'un Apple'ın yapay zeka markalaşma stratejisini takip ettiği veya büyük bir tesadüf olduğu şeklinde yorumlanıyor.

Microsoft, "Windows Intelligence" ifadesini daha önce siber güvenlik güncellemeleri için kullanmıştı.

COPILOT'TAKİ YENİ ÖZELLİKLER

Copilot'a yapılan son güncellemeler, marka değişikliğinin yapay zeka asistanının önemini azaltmayacağını gösteriyor.

Kart tabanlı sisteme geçiş, ilgi alanlarına göre düzenlenen Copilot Discover sayfası ve ekrandaki eylemlerle ilgili etkileşimli komutlar sunan Click to Do gibi özellikler, Copilot'un yeteneklerini artırıyor.

Ayrıca, Recall aracı sayesinde bilgisayarda, belgede veya web sayfasında yakın zamanda bakılan öğeleri bulmak kolaylaşıyor.