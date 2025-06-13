Microsoft'tan yeni güncelleme: Windows 11'deki oyun sorunu çözüldü

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Windows 11 kullanıcılarının son günlerde bazı oyunları açarken karşılaştığı ani sistem yeniden başlatma sorunu çözüldü.

Sorunun, "Easy Anti-Cheat" hile koruma hizmetini kullanan oyunlarla ilgili bir uyumsuzluktan kaynaklandığı ortaya çıkmıştı.

"EASY ANTI-CHEAT" UYUMSUZLUĞU GİDERİLDİ

Microsoft, 10 Haziran 2025'te yayımladığı güvenlik güncellemesinin ardından ortaya çıkan bu uyumsuzluk için plan dışı özel bir yama paylaştı.

Yeni Windows 11 güncellemesi, Easy Anti-Cheat servisini kullanan oyunlardaki ani yeniden başlatma sorununu gideriyor.

Yamanın, söz konusu hizmeti kullanan oyunlara sahip olan cihazlara otomatik olarak ulaştığı belirtildi. Bu, kullanıcıların ek bir işlem yapmasına gerek kalmadan sorunun çözüleceği anlamına geliyor.

Microsoft, bu yamayla birlikte Windows 11’e yeni bir Servis Güncellemesi (KB5059502) de ekledi.

Bu güncelleme, sistemin gelecekteki Windows güncellemelerini sorunsuz bir şekilde alabilmesi için altyapıyı güçlendiriyor.

Öte yandan, bazı kullanıcıların son güncellemeyle birlikte bir yazı tipi sorunuyla karşılaştığı da gündeme geldi.

Özellikle Chromium tabanlı tarayıcılarda Çince, Japonca ve Korece karakterlerin bulanık görünebildiği belirtilirken, Microsoft'un bu sorunu incelemeye devam ettiği açıklandı.