Microsoft'un yapay zekası Copilot, Paint uygulamasına geliyor

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Microsoft, Windows 11'deki Paint uygulamasına yapay zeka araçlarına erişim sağlayan bir Copilot düğmesi ekledi.

Canary ve Dev kanallarındaki Windows Insider kullanıcıları, bu yeni özelliği deneyimleyebiliyor.

Paint uygulamasının araç çubuğunda yer alan Copilot düğmesine tıkladığınızda, Cocreator, Image Creator ve Generative Erase gibi yapay zeka destekli araçlara erişebileceksiniz.

PAINT'TEKİ YAPAY ZEKA ARAÇLARI

Microsoft, Paint uygulamasına 2023 yılından beri yapay zeka destekli özellikler ekliyor. DALL-E tabanlı Cocreator aracı ve üretken dolgu özelliği, Paint'in yapay zeka destekli araçları arasında yer alıyor.

Microsoft, Windows 11'deki yapay zeka arama özelliğini de güncelledi. Artık buluttaki fotoğrafları da arayabilen yapay zeka arama, Dev ve Beta kanallarındaki Windows Insider kullanıcıları tarafından kullanılabiliyor.