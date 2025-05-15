Milletvekilleri deprem erken uyarı sistemini canlı tecrübe etti

DHA

Konya’nın Kulu ilçesinde meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki deprem, Ankara’da da hissedildi. Deprem anında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bulunan Karadeniz Teknik Üniversitesi Yazılım Mühendisliği öğrencileri, geliştirdikleri yapay zeka destekli deprem erken uyarı sistemini milletvekillerine tanıtıyorlardı.

TBMM Halkla İlişkiler Binası’nda vekil odalarını ziyaret eden öğrenci grubu, tam da sistemlerinin önemini anlatırken depremin sarsıntısını hissetti. Depremle birlikte milletvekilleri, personel ve öğrenciler binayı hızlıca tahliye etti.

"GELİŞTİRDİĞİMİZ SİSTEM, BİZİ 30 SANİYE ÖNCE UYARDI"

Proje ekibinden üniversite öğrencisi Birkan Yılmaz, depremi TBMM’de yaşadıklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:

Deprem anında milletvekillerimizle birlikte dışardaydık. Geliştirmekte olduğumuz 'Erken Uyarı Merkezi' sistemi sayesinde telefonlarımıza depremden yaklaşık 30 saniye önce bildirim geldi. Yanımızdaki vekillere hemen uyarıda bulunduk. Bazı kişiler sarsıntı geçmeden dışarı çıkabildi, ancak ani panikle hareketsiz kalanlar da oldu. Bu olay, sistemimizin ne kadar kritik olduğunu bir kez daha gösterdi. Meclis’te milletvekilleriyle görüşmelerimizi sürdürüyoruz, bakanlıklarla randevular planlıyoruz.

Yılmaz, erken uyarı sisteminin afetlere hazırlıkta hayati rol oynayabileceğini vurgulayarak, çalışmalarını daha da ileri taşımak için çaba gösterdiklerini sözlerine ekledi.