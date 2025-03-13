Motorola Edge 60 Fusion sızdırıldı: İşte ilk görüntüler

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Motorola, orta segment akıllı telefon pazarında adından sıkça söz ettirmeye devam ediyor. Yakın zamanda sızdırılan yüksek çözünürlüklü görseller, Motorola Edge 60 Fusion'ın göz alıcı tasarımını ve gelişmiş özelliklerini ortaya koyuyor.

Özellikle Avrupa ve Latin Amerika pazarında büyük ilgi görmesi beklenen telefon, Amerika Birleşik Devletleri'nde de merakla bekleniyor.

ŞIK TASARIM VE RENK SEÇENEKLERİ

Saygın sızıntıcı Evan Blass tarafından yayınlanan pazarlama fotoğrafları, Motorola Edge 60 Fusion'ın tasarımını tüm detaylarıyla gözler önüne seriyor.

Telefon, mavi, gri ve pembe olmak üzere üç farklı renk seçeneğiyle geliyor. Kavisli ekranı, ince silueti ve gizli delikli ekranı ile dikkat çeken Edge 60 Fusion, orta segment bir telefon için oldukça şık bir görünüme sahip.

GELİŞMİŞ KAMERA SİSTEMİ

Motorola Edge 60 Fusion, kamera özellikleriyle de dikkat çekiyor. Önceki model Edge 50 Fusion'da çift kamera kurulumu bulunurken, Edge 60 Fusion'da üçlü kamera kurulumu yer alıyor.

Bu gelişme, telefonun kamera performansının önemli ölçüde artacağını gösteriyor. Kamera adasının büyümesi, telefonun gelişmiş kamera özelliklerini vurguluyor.

PERFORMANS VE DONANIM DETAYLARI

Telefonun donanım özellikleri hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak, önceki raporlara göre Edge 60 Fusion'ın 8 GB RAM ve 128 GB dahili depolama sunması bekleniyor. Motorola'nın farklı bellek seçeneklerine sahip en az iki model piyasaya süreceği tahmin ediliyor.

FİYAT VE PİYASAYA ÇIKIŞ

Motorola Edge 60 Fusion'ın Avrupa'da 350 euro civarında bir fiyata sahip olacağı söyleniyor.