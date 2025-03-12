Motorola, Galaxy Z Fold'a rakip olacak bir katlanabilir cihaz üzerinde çalışıyor

Haber Merkezi

Motorola markası, özellikle Razr serisi ile katlanabilir telefon dünyasında adından sıkça söz ettiriyor. Ancak, şirketin ürün gamında henüz kitap tarzı bir katlanabilir model bulunmuyor.

Bu durum, yeni patent başvurusu ile değişebilir. Motorola'nın son patenti, şirketin uydu bağlantısı özelliğine sahip, kitap formunda katlanabilir bir telefon üzerinde çalıştığına işaret ediyor.

UYDU BAĞLANTISI İLE SINIRLARI AŞAN TEKNOLOJİ

Eğer Motorola bu projeyi hayata geçirirse, uydu bağlantısı özelliği büyük bir yenilik olacak.

KATLANABİLİR TELEFON PAZARINDA REKABET KIZIŞIYOR

Motorola'nın kapaklı katlanabilir telefonlardaki başarısı, şirketin kitap tarzı katlanabilir pazarına girmesi durumunda da başarılı olabileceğini gösteriyor.