Motorola'nın bir sonraki bütçe dostu telefonu sızdırıldı

Haber Merkezi

Motorola, farklı bütçelere hitap eden Moto G serisine yeni bir üye daha eklemeye hazırlanıyor. Moto G56 olarak adlandırılması beklenen bu bütçe dostu telefonun ilk görselleri sızdırıldı.

Sızdırılan düzinelerce fotoğraf, telefonun dört farklı renkte sunulacağını ve ince bir silüete sahip olacağını doğruluyor. Bu modelin, ailenin en uygun fiyatlı üyelerinden biri olarak piyasaya sürülmesi bekleniyor.

MOTO G56 CANLI RENK SEÇENEKLERİ VE FARKLI DEPOLAMA ALANLARI SUNACAK

MediaTek Dimensity 7060 işlemciyle güçlendirilmesi beklenen Moto G56, PANTONE sertifikalı Gray Mist, Dill, Dazzling Blue ve Black Oyster olmak üzere dört renk seçeneğiyle satışa sunulacak.

Telefonun ayrıca 128 GB, 256 GB ve 512 GB olmak üzere üç farklı depolama seçeneğiyle ve modele bağlı olarak 4 GB veya 8 GB RAM ile gelmesi bekleniyor.

Önceki raporlara göre Moto G56, 120 Hz yenileme hızına ve 1.000 nit tepe parlaklığa sahip 6,72 inç FHD+ bir ekranla gelecek. Bu, Moto G55'in 6,49 inçlik ekranına göre bir büyüme anlamına geliyor.

Batarya tarafında ise, 30W şarj destekli 5.000 mAh bataryaya sahip Moto G55'in aksine, yeni Moto G56'nın 33W kablolu şarj destekli 5.200 mAh bataryaya sahip olacağı söyleniyor.

Moto G56'nın, 50 megapiksel Sony LYT-600 ana kamera ve 8 megapiksel ultra geniş açılı sensörden oluşan çift kamera kurulumuyla gelmesi bekleniyor.

Ön tarafta ise Moto G55'in 16 megapiksel selfie kamerasına göre önemli bir yükseltme olan 32 megapiksel bir kamera bulunacak.

Henüz resmi bir fiyat açıklaması olmasa da, Motorola'nın cihazı Moto G55 ile benzer bir fiyatla, yaklaşık 160 dolar civarında sunması muhtemel.